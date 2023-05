"Visez noaptea că am și alți frați". O româncă adoptată de o familie din Italia și-a găsit părinții biologici, după ce și-a scris povestea de viață pe Facebook

Cristina, o româncă adoptată de o familie din Italia, și-a găsit părinții biologici la scurt timp după ce și-a scris povestea de viață pe Facebook.

Sursa foto: Facebook

În vârstă de 35 de ani, Cristina a reușit să-și găsească părinții biologici cu ajutorul unui grup de Facebook, acolo unde și-a scris povestea de viață.

La vârsta de doi ani și jumătate, românca a fost adoptată de o familie din Italia, însă mereu a simțit că îi lipsește ceva și că aparține altui loc.

"Numele meu la naștere a fost Cristina și sunt născută pe data de 20.08.1987, în București, Sectorul 1. Am fost adoptată la vârsta de doi ani și jumătate de la casa de copii numărul 4, care se afla pe strada Vrancea.

Am avut parte de o familie minunată, căreia ii datorez totul, dar simt atât de mult nevoia să pot alătura piesa care îmi lipsește din viața mea, să îmi găsesc familia biologică și să știu dacă mai am frați sau surori.

Citește și: O polițistă din SUA a folosit cardul unei persoane decedate pentru cheltuieli de lux și programări la coafor

Visez și noaptea că undeva în lume mai am și alți frați, care cred că ar fi bucuroși să mă cunoască”, a scris Cristina, pe grupul de Facebook The never forgotten Romanian children - Copiii niciodată uitați ai României.

Din fericire, după mai puțin de o zi de la publicarea mesajului, tânăra a reușit, cu ajutorul membrilor grupului, să-și găsească părinții.

"Familia a fost găsită”, au scris administratorii grupului, fără să ofere alte informații, potrivit adevarul.ro.