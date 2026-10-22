Sobele pe lemn ar putea fi înlocuite treptat în România. Care este data-limită şi ce prevede proiectul de lege

Sobă cu lemne. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Potrivit unui proiect de lege adoptat recent în Parlament, românii ar putea beneficia de programe de sprijin pentru înlocuirea treptată a anumitor sobe și instalații de încălzire care folosesc lemne sau combustibili fosili solizi. Până cel mai târziu la 31 decembrie 2040, instalaţiile (sobele) mai vechi de 10 ani și/sau cele cu un randament energetic sub 65% vor trebui schimbate.

Legea nu i-ar obliga pe români să renunţe imediat şi obligatoriu la sobe, ci ar aduce norme pentru autorităţile locale, care ar trebui să-i sprijine pe oameni să-şi schimbe instalaţiile vechi din gospodării. Edilii locali care dispun de fonduri suficiente ar trebui să contribuie la înlocuirea sobelor mai vechi de 10 ani și/sau a celor cu un randament energetic sub 65%.

Data-limită pentru atingerea acestui obiectiv este 31 decembrie 2040 şi se referă, aşadar, la instalaţiile menţionate anterior, nu la toate echipamentele de încălzire ale românilor din gospodării.

O propunere pentru decarbonizare, adoptată

Parlamentul a adoptat, la finalul lunii iulie, propunerea legislativă privind decarbonizarea sectorului de încălzire și răcire în România.

Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare instituirea cadrului legislativ necesar pentru decarbonizarea sectorului încălzirii și răcirii, prin promovarea utilizării surselor regenerabile de energie, creșterea eficienței energetice, reducerea utilizării biomasei forestiere a combustibililor fosili solizi, consolidarea guvernanței sectorului, precum și alinierea legislației naționale la cerințele dreptului Uniunii Europene și la angajamentele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Diversificarea surselor de energie regenerabilă în sectorul de încălzire și răcire sunt necesare pentru atingerea următoarele ținte:

35,9% în anul 2027

37,1% în anul 2028

38,6% în anul 2029

41,4% în anul 2030.

Sobele, înlocuite cu pompe de căldură?

Sobele pe lemne vor fi înlocuite cu pompe de căldură, tehnologie clasificată ca fiind regenerabilă. ​Pompele de căldură sunt esențiale pentru tranziția către o energie curată și pentru atingerea obiectivelor europene de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon până în 2050, consideră Comisia Europeană.

Pentru creșterea producției de pompe de căldură și instalarea acestora, sunt necesari încă 750.000 de instalatori. De asemenea, cel puțin 50% dintre instalatorii existenți vor trebui recalificați pentru a lucra cu pompe de căldură.

În clădiri, pompele de căldură sunt utilizate pentru încălzire, apă caldă și, în unele cazuri, și pentru răcire. Pompele de căldură nu generează căldură prin arderea de combustibili fosili, ci folosesc căldura disponibilă în mod natural în mediul înconjurător.

Ele preiau căldura de la exterior şi o pompează în interior ca să vă încălzească încăperile sau extrag aerul cald din interior şi îl evacuează ca să le răcorească.

În loc să producă căldură, ele extrag și folosesc energia ambiantă (caldă sau rece, din aerul exterior și apele de suprafață sau de canalizare) sau energia geotermală (caldă sau rece, din apele subterane sau subterane).

De asemenea, sobele ar mai putea fi înlocuite cu surse geotermale, sisteme fotovoltaice sau colectoare solare.