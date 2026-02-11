Energia scumpă împinge gospodăriile spre lemn de foc, susține AEI. Chisăliță: „Fumul vine din preţul mare la electricitate şi gaze”

Sobă cu lemne. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Utilizarea tot mai frecventă a lemnului de foc în zone rezidenţiale nu este un fenomen cultural sau o problemă de mentalitate, ci rezultatul direct al creşterii preţurilor la energie şi al unei tranziţii energetice realizate într-o ordine greşită, susţine preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliţă, potrivit Agerpres.

„Fumul nu vine din ignoranţă. Fumul vine din preţul mare la energie electrică şi gaze. Lemnul nu este cauza. Lemnul este răspunsul”, afirmă Chisăliţă.

Potrivit acestuia, România a investit masiv în surse regenerabile, reţele şi electrificare, însă fără a prioritiza eficienţa energetică şi capacităţile de stocare, ceea ce a condus la un sistem care produce energie ieftină atunci când consumul este redus şi energie scumpă exact în perioadele de vârf, respectiv iarna şi seara.

„Factura nu mai este un număr, ci un risc”

„Am adăugat capacităţi fără stocare. Am creat un sistem care produce energie ieftină când nu ai nevoie şi energie scumpă exact când ai nevoie: iarna, seara. Factura nu mai este un număr, ci un risc”, explică preşedintele AEI.

În acest context, gospodăriile reacţionează raţional, susţine el.

„În faţa riscului, gospodăria românească reacţionează logic, lemnul oferă control, predictibilitate şi un cost aparent mic. Nu este un eşec cultural, este un eşec de design economic energetic”, subliniază Chisăliţă.

Acesta consideră că interdicţiile şi sancţiunile privind utilizarea lemnului de foc nu reprezintă soluţii reale.

„Nu puteţi scoate lemnul din sobă, cât timp electricitatea şi gazul rămân scumpe”

„Interdicţia fără alternativă funcţională nu reduce consumul, ci îl împinge în zona gri. Nu puteţi scoate lemnul din sobă prin ordine administrative, cât timp electricitatea şi gazul rămân scumpe şi impredictibile. Fumul nu dispare. Se ascunde”, avertizează el.

În opinia sa, soluţia trebuie să fie una economică, nu morală. Prioritatea ar trebui să fie eficienţa energetică a clădirilor, urmată de politici tarifare care să facă energia modernă competitivă exact în perioadele critice de încălzire.

„Primul leu trebuie cheltuit pe eficienţă: izolaţie serioasă, ferestre performante, instalaţii corect dimensionate. Cel mai ieftin kilowatt-oră este cel pe care nu-l consumi”, spune Chisăliţă.

Totodată, acesta apreciază că gazul natural ar trebui utilizat ca instrument de tranziţie.

„Gazul trebuie tratat ca instrument de tranziţie, nu ca duşman ideologic. În lumea reală, este mai curat decât majoritatea combustibililor care se ard acum în sobe. Rolul lui este să scoată lemnul din joc”, arată preşedintele AEI.

„Când omul vede rezultatul în factură, nu mai caută scurtături”

De asemenea, el propune introducerea unor tarife sezoniere şi nocturne care să reducă preţul energiei electrice în perioadele în care se încălzesc locuinţele, precum şi prioritizarea investiţiilor în stocare înaintea dezvoltării de noi capacităţi de producţie.

„Dacă noaptea e ieftină energia electrică, şemineul cu lemn devine inutil. Stocarea trebuie să vină înaintea noilor capacităţi. Fără stocare, mai adaugi volatilitate şi cost. Cu stocare, tai vârful, importurile scumpe şi panica din facturi. Iar subvenţiile trebuie mutate la echipamente. (...)

Când omul vede rezultatul în factură, nu mai caută scurtături. România nu poluează cu lemn pentru că e ignorantă. Poluează pentru că energia modernă a devenit prea scumpă şi prea impredictibilă, ca urmare a unor investiţii făcute în ordinea greşită. Când eficienţa e reală, energie e sigură şi preţul e mic, lemnul dispare singur. Fără interdicţii. Fără amenzi. Fără discursuri. Fumul nu se combate cu morală. Se combate cu facturi corecte”, a adăugat Dumitru Chisăliţă.