Tragedie în Dâmbovița. O fetița de un an a murit, după ce un șofer neatent a dat cu spatele și a lovit-o

O fetiţă de un an a murit marţi în localitatea Mija, după ce un şofer a dat cu spatele cu maşina şi a lovit-o, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Dâmboviţa.



Şoferul este rudă cu părinţii fetiţei, era fin, se afla în vizită la aceştia iar când a plecat şi îşi lua rămas-bun la poarta locuinţei, a dat cu maşina în spate, nu a văzut-o pe fetiţă şi a accidentat-o mortal.



''Conducătorul auto are 27 de ani; în timp ce efectua manevra de mers înapoi a acroşat o fetiţă de un an, care a decedat'', precizează IPJ Dâmboviţa.



La faţa locului a venit ambulanţa, însă medicii nu au mai putut face nimic şi au constatat decesul copilului.