Un român a sunat la poliție pentru că uitase unde și-a parcat mașina. Ce alte apeluri bizare s-au primit la 112

Un alt român a sunat la 112 pentru că și-a uitat umbrela în taxi. Foto: Getty Images

Deși în anul 2024 numărul apelurilor non-urgente a scăzut cu aproape un milion, comparativ cu anii anteriori, unii români au apelat la 112 pentru motive precum „am parcat mașină neregulamentar și nu o mai găsesc” sau „mi-am uitat umbrela în taxi”.

„Această scădere semnificativă reflectă colaborarea eficientă a Serviciului de Telecomunicații Speciale, administratorul Sistemului național unic pentru apeluri de urgență, cu Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, operatorii mobili și producătorii de telefoane mobile și echipamente de comunicații mobile. În contextul evoluției și diversificării soluțiilor și serviciilor IT&C, cu impact inclusiv în domeniul comunicațiilor de urgență, aceste entități au susținut adoptarea unor măsuri ce îmbunătățesc funcționarea Serviciului 112”, a transmis STS într-un comunicat de presă.

Cetățenii cei mai responsabili, care au sunat la 112 în anul 2024, sunt din:

Cluj - cu 70,32% de apeluri urgente și 29,68% de apeluri non-urgente București-Ilfov - cu 69,09% de apeluri urgente și 30,91% de apeluri non-urgente Bihor - cu 68,91% de apeluri urgente și 31,09% de apeluri non-urgente Timiș - cu 68,24% de apeluri urgente și 31,76% de apeluri non-urgente Iași - cu 67,41% de apeluri urgente și 32,59% de apeluri non-urgente

Pe de altă parte, județele unde apelurile care nu sunt de competența Serviciului 112 reprezintă mai bine de jumătate din numărul total sunt:

Gorj - 56,26% de apeluri non-urgente Covasna - 54,71% de apeluri non-urgente Mureș - 52,33% de apeluri non-urgente Mehedinți - 51,06% de apeluri non-urgente

Și în 2024, apelanții abuzivi au îngreunat activitatea operatorilor și au generat un trafic inutil în centrele de preluare a apelurilor 112. Cele mai multe apeluri abuzive au fost efectuate în județele:

Mehedinți - 42,91% de apeluri abuzive Argeș - 40,61% de apeluri abuzive Constanța - 36,72% de apeluri abuzive Vrancea - 35,30% de apeluri abuzive Gorj - 34,70% de apeluri abuzive

Exemple de apeluri non-urgente la 112

- S-a apelat telefonul din greșeală

- S-a oprit energia electrică

- Am parcat mașină neregulamentar și nu o mai găsesc

- Nu găsesc medicamente la farmacie

- Vreau să depun o petiție la o instituție publică și nu răspunde nimeni

- Mi-am uitat umbrela în taxi

- Curge apă cu rugină la robinet

- Vreau să o sunați pe soția mea, să îmi faceți legătură cu ea

- Au căzut cheile în canal, să vina pompierii să le caute

- Am auzit de la vecini că am fost căutat de politie și vreau să știu de ce

- Mi-am pierdut portofelul

- Nemulțumiri legate de amenzi rutiere

- Solicitare ajutor să vină cineva să îi ia iepurele și să îl ducă la un adăpost de animale

- Solicita Politia Animalelor pentru că are 2 hamsteri care au făcut 11 pui, să vina cineva să îi ia