Sorin Grindeanu, nemulţumit de ritmul de lucru la Centura Sud a Craiovei: Îi atenţionez să mărească ritmul. Pot rezilia contractul

Nu e rolul meu ca ministru să reziliez contracte, dar nici să acceptăm acest ritm de lucru la nesfârşit, spune Grindeanu.

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nu este mulţumit de ritmul de lucru de pe Centura sud a Craiovei şi a atenţionat constructorul italian să schimbe modul de lucru, potrivit agerpres.ro.

În caz contrar, a atenţionat oficialul, ar putea să rezilieze contractul, aşa cum a făcut şi la tronsonul 1 al DE Craiova-Piteşti.

„Nu sunt mulţumit de ritmul în care merge restul pe Centura de sud a Craiovei. Sunt undeva la 80% şi nu sunt mulţumit.

I-aş atenţiona şi le-aş spune că aşa cum aici am luat decizia să reziliez contractul în urmă cu un an şi am făcut foarte bine, am reziliat şi cei care au venit în loc îşi văd de treabă şi uite că terminăm anul acesta, nu am să ezit să face acelaşi lucru pentru Centura de sud.

La fel cum am făcut şi la Centura Timişoarei şi acum într-o lună la Timişoara se inaugurează centura. Eu îi atenţionez să schimbe modul de lucru, să mărească ritmul.

Nu e rolul meu ca ministru să reziliez contracte, dar nici să acceptăm acest ritm de lucru la nesfârşit.

Repet, să se uite ce s-a întâmplat aici: s-a reziliat, a intrat un constructor serios care anul acesta finalizează înainte de termen şi chiar îi felicit: termenul de finalizare fiind totuşi pe acest tronson martie 2025. Dar toate asigurările sunt că vom circula anul acesta”, a punctat Grindeanu.