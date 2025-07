O sabie medievală a ieșit la suprafață, după ce cel mai lung fluviu din Polonia a scăzut la doar 19 cm, un nivel record

Nivelul apei din Vistula, cel mai lung fluviu din Polonia, a scăzut la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată în Varșovia, în contextul unui val de căldură și secetă prelungită. Temperaturile din mare parte a țării au fost constant peste 30°C, atingând 36°C chiar în Varșovia joi, în timp ce precipitațiile au fost puține. Datele Institutului Meteorologic și Hidrologic de Stat din Polonia (IMGW-PIB) arată că nivelul fluviului a scăzut la doar 19 cm la stația de măsurare din Varșovia, sub nivelul anterior de 20 cm înregistrat anul trecut și mult sub nivelul minim de siguranță de 150 cm, scrie Notes from Poland.

Mare parte din Polonia este în prezent în stare de secetă hidrologică, ceea ce înseamnă că nivelurile râurilor, lacurilor și apelor subterane sunt mai scăzute decât valoarea medie normală multianuală.

