Steagul secuiesc nu va deveni drapelul municipiului Sfântu Gheorghe. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat hotărârea Guvernului

Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş a anunţat astăzi că Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anulat hotărârea Guvernului prin care steagul secuiesc ar fi trebuit să devină drapelul municipiului Sfântu Gheorghe.

Sursa foto: Facebook | Sfantu Gheorghe

"Steagul secuiesc nu poate fi drapelul oficial al oraşului Sfântu Gheorghe, a decis Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Aceasta a respins definitiv şi irevocabil recursul Guvernului şi a dat câştig de cauză Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş demonstrând că simbolul monoetnic pe care sunt reprezentaţi doar maghiarii nu poate reprezenta steagul municipiului Sfântu Gheorghe", se arată în comunicatul emis de Forum.

Se pare că demersurile de adoptare a steagului secuiesc ca steag al municipiului Sfântu Gheorghe durează de mai bine de 10 ani, FCRCHM pronunţându-se împotriva acestuia, pe considerentul că "are caracter pur etnic maghiar" şi solicitând includerea unor simboluri heraldice reprezentative şi pentru comunitatea românească.

"În anul 2015, Forumul Civic al Românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş se pronunţa ferm împotriva acestui steag şi contesta proiectul de hotărâre privind steagul municipiului Sfântu Gheorghe pe considerentul că este reprezentativ doar pentru comunitatea maghiară, nu şi pentru românii care constituie aproape 25% din totalul populaţiei oraşului.

Am precizat încă de atunci că steagul are caracter pur etnic maghiar şi am solicitat includerea unor simboluri heraldice reprezentative pentru comunitatea românească, precum un vestigiu dacic ori o monedă romană dintre numeroasele descoperite de-a lungul timpului pe teritoriul municipiului Sfântu Gheorghe", se menţionează în comunicat.

Totodată, se mai precizează că, în urma deciziei irevocabile a instanţei, se demonstrează că românii nu erau reprezentaţi pe acel steag, fiind necesară includerea lor pe orice formă viitoare de steag al municipiului, potrivit Agerpres.