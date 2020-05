Tânără hărțuită și pipăită de patru băieți, după ce a ieșit la alergat în București: 'Am îndrăznit să ies în colanți'

Totul s-a întâmplat în urmă cu câteva zile, în weekend, pe un bulevard din București, acolo unde fata a ieșit la alergat, nu înainte însă să completeze o declarație pe propria răspundere.

La un moment dat, în timp ce alerga, tânăra a fost blocată de patru tineri care au început să o hărțuiască și să o pipăie.

"Am ieșit și eu la alergat, după o lună în care am stat în casă. Am făcut declarație, să alerg în jurul blocului, pe bulevard. Suntem sâmbătă după-amiază. Foarte drăguț. Niște băieți, foarte drăguți, s-au pus în fața mea încercând să mă pipăie în mijlocul bulevardului pentru că, ce crezi, am ieșit la alergat și am îndrăznit să ies în colanți și mi-am arătat cam multă piele.

Mi se pare incredibil ce se întâmplă. Dacă era seară? Nu mi se pare deloc normal ce se întâmplă", a povestit tânăra în clipul video postat pe TikTok.

Videoclipul a devenit viral pe rețeaua de socializare, având peste 500.000 de vizualizări până astăzi.

Pe lângă trauma prin care a trecut, tânăra s-a lovit și de mii de comentarii negative din parte unor indivizi care au considerat normal gestul celor patru agresori.