Tăriceanu, întrebat când va fi aprobat în Guvern proiectul de buget: „Adresaţi întrebarea Executivului”

Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că nu ştie dacă proiectul de buget pe anul 2019 va fi aprobat în Guvern marţi, întrucât nu este membru al Executivului şi nu a discutat cu premierul sau cu alţi miniştri pe acest subiect.



"Eu nu fac parte din Guvern. Vă rog ca această întrebare să o adresaţi Executivului", a declarat Tăriceanu, luni, la Senat, întrebat când va fi aprobat proiectul de buget pe 2019 în Guvern.



De asemenea, întrebat când va ajunge proiectul în Parlament, el a spus: "După ce se aprobă în Guvern, în şedinţă de Guvern, după aceea Guvernul trimite, după cum ştiţi, bugetul la Parlament, dar nu am posibilitatea în momentul de faţă să anticipez".



Tăriceanu nu a dorit nici să confirme, nici să infirme că proiectul de buget va fi aprobat marţi în şedinţă de Guvern. "Dacă aveţi informaţii, eu nu vi le pot confirma, nu am discutat cu membrii Guvernului sau cu primul ministru ca să vă pot da mai multe lămuriri", a spus preşedintele Senatului.



Călin Popescu-Tăriceanu a mai declarat că este posibil ca în cursul zilei de luni să existe o discuţie în coaliţia de guvernare referitoare la forma finală a proiectului de buget.



"Nu am planificat, abia am venit acum la Senat şi am început şedinţa (Biroului Permanent - n.r.), dar probabil că în cursul zilei de astăzi e posibil să facem o discuţie pe acest subiect şi o să aflu şi eu mai multe fără doar şi poate", a afirmat el.



Întrebat dacă mai este nevoie să fie aduse corecturi proiectului de buget, Tăriceanu a susţinut: "Nu ştiu să vă spun, pentru asta discutaţi cu ministrul de Finanţe şi eu cred că vă poate da mai multe detalii".