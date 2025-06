O fabrică de azot la 200 de kilometri de Moscova e în flăcări după un atac cu drone ucrainene. Anunțul Ministerului Apărării rus

Fabrica de azot şi amoniac Azot din regiunea rusă Tula, situată la 200 de kilometri sud de Moscova, a luat foc duminică după prăbuşirea unei drone ucrainene, a informat guvernatorul local Dmitri Miliaiev.

"Apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării rus continuă să îi protejeze pe locuitorii din Tula de atacurile inamice; mai multe ţinte aeriene au fost doborâte. În urma prăbuşirii dronei, un incendiu a izbucnit la Azot. Incendiul a fost stins", a spus el într-un mesaj Telegram.

?Novomoskovsk, Tula region, RF: drones hit the Azot chemical plant



The enterprise is engaged in the production of components for explosives.



???❤️❤️❤️ pic.twitter.com/W9f2Ne67vD