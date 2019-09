Telefonul Luizei, reperat unde stă fiul lui Gheorghe Dincă. Mama tinerei a dezvăluit totul

Foto: Facebook/Luiza Mihaela

Mama Luizei Melencu a afirmat, duminică, la Antena 3, că telefonul fetei a fost din nou activ în urmă cu o seară.

"Exact cum s-a spus și cu luni în urmă: 'Acum pot fi contactată. Sunt disponibilă. Luiza', ceva de genul acesta. Nu știu prea multe că nu l-am întrebat, dar exact ce mesaje primea și prima dată.

Telefonul a fost localizat la Arad, dar nu s-a făcut deloc această investigație. S-a zis că e la Arad, dar nu s-a făcut nimic", a spus Monica Melencu, la Ediția Specială moderată de Berta Popescu.

Femeia spune că a fost de fiecare dată la anchetatori ca să investigheze aceste mesaje primite, dar nu a primit niciun răspuns.

"Doar o dată am făcut treaba asta? Am fost în Caracal de 20 de ori cu aceste mesaje. Iar răspunsuri nu am primit. S-a luat mesajul, ne-au fotografiat telefonul. De fiecare dată când am primit astfel de mesaje am fost în preajma organelor legii. Dar răspunsuri... zero!", a adăugat mama Luizei.