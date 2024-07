Temperatura optimă la care creierul funcționează corect. Prof. dr. Vlad Ciurea: „Altfel, părțile cerebrale nu mai funcționează bine”

Vlad Ciurea, despre temperatura la care creierul funcționează bine. Sursă foto: Antena 3 CNN

Prof. dr. Vlad Ciurea a explicat care este temperatura optimă la care creierul funcționează cel mai bine, în condițiile în care România se confruntă cu un val extrem de căldură.

”Se consideră că noi funcționăm la nivel temperat. Deci temperatura pe care o avem, fiziologică, în mediu, în România, la care putem funcționa perfect, este acest interval de 22...24 de grade. Acolo putem funcționa în condiții bune.

La peste 30 de grade, toată populația din România suferă foarte mult, pentru că părțile cerebrale nu mai funcționează bine.

Nu putem compara populația României cu populația din Golf, de exemplu, sau din țările arabe care reacționează mult mai bine”, a explicat Vlad Ciurea.

”Acest fenomen, care se numește caniculă, afectează întreg organismul. Iar noi, care totuși suntem într-o climă temperată, dintr-o dată avem căldură, peste căldură, peste căldură și atunci când anumite temperaturi se mențin ridicate, apare fenomenul de caniculă.

Canicula înseamnă acest val de aer cald, nu mai este niciun fel de boare de vânt, de răcoare, și afectează întreg organismul, nu numai creierul. Respirația, digestia, pielea, totul suferă!

”Partea cerebrală suferă imens din cauza caniculei”

În ceea ce privește partea cerebrală, partea cerebrală suferă imens din cauza caniculei. De aceea nu se poate lucra în caniculă. Și de aceea persoanele mediteraneene au inventat un lucru foarte bun, probabil o să ajungem și noi acolo. Această siestă. După ce ai fost la masă, mergi și stai liniștit puțin, fie te odihnești, fie dormi, fie stai puțin în casă ca să nu stai în acel soare puternic care te afectează cerebral și care se numește caniculă.

”Căldura perpendiculară asupra craniului este ca și cum am expune creierul la un cuptor”

Toți am fost în țări arabe, toți am văzut ce se întâmplă. E groaznic. Pe cât de frumos este Dubaiul, atât de mare este canicula în acest moment. Și atunci trebuie să ne protejăm. Cea mai bună protecție este să nu ieșim afară la orele respective. Este foarte greu. Dar dacă trebuie să ieșim afară, trebuie să ne protejăm în general capul, cu aceste pălării albe care ne fac foarte bine și să bem lichide și să nu stăm mult în soare puternic. Pentru că substanța aceea nobilă, substanța cerebrală, va fi expusă acestei călduri excesive și orice persoană înțelege că această căldură excesivă, când am intrat într-o cameră caldă, caldă, caldă, tot organismul suferă. Dar căldura perpendiculară asupra craniului, a cutiei craniene, a pielii capului, asupra firului de păr și asupra creierului este ca și cum l-am expune la un cuptor” a explicat renumitul medic în cadrul rubricii ”Sfat de Sănătate” de la Antena 3 CNN.