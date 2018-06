Teodora a văzut o cățea în curtea unei case, cu un pui. Când s-a uitat mai bine, a încremenit. Animalele erau....

foto: Teodora D

O iubitoare de animale din Arad a avut parte de o imagine de coșmar zilele trecute, când, împreună cu o prietenă, s-au dus până la o casă dintr-o comună unde auziseră că s-ar afla o cățelușă într-o stare deplorabilă.

"Am pornit spre Căpruța, unde am auzit de o catelusa si puiutii ei care se lupta cu foamea. Planuiam sa le ducem niste mancare si sa ii deparazitam pe toti. Ajunse la destinatie, am gasit o frumoasa, dar emaciata catea, metis ciobanesc german si un singur puiut, singurul ramas in viata dintre cei 8 frati ai sai.

Catelusa impreuna cu alti 3 catei adulti apartine unei persoane care detine niste afaceri in zona, dar care e total indiferent la soarta lor. Am deparazitat si hranit si ceilalti doi amarati (care sunt totusi in stare cat de cat acceptabila) si am luat-o pe catea cu puiut cu tot. Acum sunt internati la Clinica de animale mici pana se vor intrema putin. Analizele de sange au indicat o infectie in organismul catelusei, dar nimic care sa ii puna viata in pericol. Speram ca se va reface cat mai repede.

Daca puteti si doriti sa ne ajutati cu costurile, ne-ar prinde foarte bine. Si mai ales avem nevoie de cazare pentru ei, deoarece nu avem unde sa ii ducem dupa ce vor fi externati.

Cine doreste sa doneze pentru ei, o poate face direct la Clinica de animale mici, sau in contul meu:

RO56BTRLRONCRT0275858501 (RON)

Banca Transilvania; beneficiar: Teodora Dascal", se arată în mesajul postat pe Facebook.