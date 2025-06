Noi imagini cu singurul supraviețuitor al zborului Air India după ce a ieșit din epavă: Mergea relaxat și era într-un apel video

Au apărut noi imagini cu singurul supraviețuitor al zborului Air India 171, imediat după tragedia aviatică. Vishwashkumar Ramesh a supraviețuit miraculos după ce a ieșit să scape printr-o gaură din epava avionului, înainte ca acesta să explodeze.

În noile imagini publicate pe rețelele sociale poate fi observat Ramesh care merge relaxat în timp ce se află într-un apel video, probabil cu familia sa. După tragedie, Ramesh a declarat că imediat după ce a reușit să iasă din epavă și-a sunat familia să o anunțe că este în viață.

Another footage of sole #AirIndiaPlaneCrash survivor Ramesh has surfaced — he is seen walking casually with a phone in his hand...

