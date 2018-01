Teodorovici, veste incredibilă despre Formularul 600

Formularul 600, care vizează obligaţiile referitoare la contribuţiile sociale, ar putea fi unificat cu Declaraţia 200, potrivit ministrului propus al Finanţelor, Eugen Teodorovici.



"În prima şedinţă de Guvern vom avea acea Ordonanţă de urgenţă care va prelungi termenul de depunere (a Declaraţiei 600 n.r.), timp în care n-ar mai trebui să fie depuse aceste formulare, iar analiza la MFP se va produce repede. O variantă este aceea de a unifica cele două declaraţii, 200 şi 600", a spus Teodorovici luni.



Ministrul Finanţelor, Ionuţ Mişa, a declarat, recent, că instituţia ar putea introduce posibilitatea ca persoanele care au plătit contribuţii pentru veniturile estimate în Declaraţia 600 şi nu au realizat aceste venituri să primească sumele înapoi, în urma unei regularizări.



De asemenea, în cazul în care persoana respectivă încetează pe parcursul anului contractul în urma căruia obţinea venituri suplimentare, aceasta trebuie să notifice organul fiscal cu privire la încetarea activităţii.



"Din acel moment nu mai are obligativitate. Anunţă că şi-a încetat activitatea pe care o desfăşura până la acea dată şi la următoarele termene (pentru că suma trebuie plătită în patru rate - n. r.) nu mai are obligaţia de plată. Există această posibilitate de a nu plăti, dacă nu mai realizează venituri. Este un alt aspect pe care am putea să îl luăm în calcul, cel legat de regularizarea contribuţiilor pe care eu decid să le declar pentru că estimez că voi avea un venit de 100.000 de lei (de exemplu - n. r.). Eu constat că se va realiza în proporţie de 70.000 de lei. Atunci trebuie să am posibilitatea ca pentru sumele pe care le-am achitat pe parcursul anului să se facă regularizarea şi să primesc aceste sume. Acest lucru îl avem în calcul şi vom face această menţiune expres", a spus Mişa.



Formularul care vizează obligaţiile referitoare la contribuţiile sociale, respectiv contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate trebuie depus de persoanele fizice care au obţinut venituri extra-salariale cumulate de minim 22.800 lei în 2017.



Termenul de depunere a Declaraţiei 600 urmează să fie amânat până la 1 martie 2018 în scopul evitării riscului neconformării, motivat de faptul că pentru anumite categorii de contribuabili care au obligaţia să completeze şi să depună formularul până la 31 ianuarie acest document prezintă caracter de noutate, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat recent de Ministerul Finanţelor Publice.