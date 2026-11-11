Titi Aur, despre comportamentul periculos al șoferilor pe ceață și cum putea fi evitată tragedia din Bulgaria: "E prima greşeală". Sursa colaj foto: capturi video Antena 3 CNN

Titi Aur, expert în conducere defensivă, a explicat miercuri, la Antena 3 CNN, cum ar fi putut fi evitată carambolul uriaş de pe autostrada Trakia din Bulgaria, în urma căruia au murit 12 oameni, şi care este prima greşeală pe care o fac şoferii atât pe autostrăzi, cât şi pe drumurile naţionale în momentul în care vizibilitatea este redusă din cauza ceţii şi nu numai.

Potrivit declaraţiilor lui Titi Aur, carambolurile produse în condiții de ceață densă sunt favorizate de "efectul de turmă", prin care șoferii ajung să copieze comportamentul celorlalți participanți la trafic, circulând cu viteze prea mari și păstrând distanțe insuficiente față de mașinile din față. În urma carambolului mortal din Bulgaria, în care au fost implicate 86 de maşini, un român, șofer de camion, a fost reținut.

Expertul în conducere defensivă atrage atenția că lipsa de educație rutieră și de conștientizare a pericolelor poate transforma o frânare bruscă într-un accident în lanț, cu zeci sau chiar sute de vehicule implicate. Zeci de persoane au fost rănite în urma carambolului care a avut loc marţi, în ţara vecină. "Oamenii spărgeau geamurile să putem ieși", a povestit o femeie, care se afla într-un autobuz.

"Mecanismul este foarte, foarte simplu. În primul rând, plecăm de la lipsa de educaţie, lipsa de conştientizare, lipsa de conducere preventivă, defensivă, cum doriţi să-i spunem. Şi, în acest caz are un nume precis, direct şi se numeşte «efectul de turmă». Ce înseamnă «efectul de turmă»? Se manifestă în mod special pe autosstradă, dar poate fi şi pe un drum naţional, se manifestă atunci când avem vizibilitate redusă, dacă-i şi coroborată cu aderenţa redusă, cu atât mai mult.

Dar autostrada cu vizibilitate redusă face să se manifeste acest efect de turmă. Ce înseamnă asta: în loc să meargă fiecare şofer în limita de viteză şi de distanţă faţă de maşina din faţă, în limita de siguranţă, faptul că îl vede pe cel de lângă el că merge un pic mai repede şi un pic mai aproape faţă de maşina din faţa lui, la fiecare în parte, există acest efect de turmă, adică îţi vine să copiezi – să mergi şi tu, înseamnă că se poate, înseamnă că «Doar eu sunt mai fricos, doar eu sunt mai timid», dar dacă ceilalţi merg atât de tare şi atât de aproape şi, atunci, înseamnă că se poate", a declarat Titi Aur, expert în conducere defensivă, în cadrul unei intervenţii telefonice, la Antena 3 CNN.

Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria.

Ulterior, acesta a mai adăugat următoarele precizării: "Şi, atunci, se ajunge ca, după 10, 20 - 30 de kilometri de mers în astfel de condiţii, toată lumea, «toată lumea» însemnând «toţi participanţii la trafic» pe mai multe benzi, pe două, pe trei benzi, să meargă mai repede şi mai aproape faţă de maşina din faţă. Şi totul-i bine şi minunat de fiecare dată dacă nu apare ceva-ul ăla, când o maşină încetineşte sau opreşte brusc din orice motiv.

În cazul de faţă, înţeleg că a ieşit o maşină de pe banda de urgenţă şi a incomodat şi s-a lovit cu un autobuz, dar nu contează care-i mecanismul sau cine, cum. Mecanismul e, până la urmă, că cineva frânează sau încetineşte mai brusc. Şi, atunci, toţi cei din spate, care, poate, mai sunt şi un pic neatenţi, dar sigur nu au vizibilitate suficientă şi merg mai tare şi mai aproape decât ar trebui... începe accidentele, acel carambol, care poate fi de 3, de 10, de, 20, de 80 de maşini. Sau, câteodată, şi de sute de maşini în astfel de condiţii".

Titi Aur a atras atenția că accidentele grave produse în străinătate de șoferi români afectează imaginea României și spune că haosul de pe șoselele din țară riscă să fie "exportat".

"În primul rând, ar trebui să înţelegem că deficitul este că nu exportăm produse, dar văd că noi exportăm accidente. Haosul din România începem să-l exportăm, asta nu e bine. Dacă este un român cel care a declanşat (n.r.: tragedia din Bulgaria) nu o să fie bine nici pentru el, nici pentru noi, că ar trebui măcar afară să ne comportăm civilizat, că-n România este clar cum ne comportăm, pentru că suntem cu cel mai mult sânge pe şosea, cu cei mai mulţi bani cheltuiţi, cu cele mai multe accidente. Haosul de pe şosele este clar, este evident (...).

Ce ar trebui să ştim în astfel de condiţii: atunci când ai vizibilitate redusă şi aderenţă redusă, mai eşti şi pe autostradă, să ştii despre acest fenomen, mai spun încă o dată – pentru că, din păcate, în şcoala de şoferi şi-n alte feluri de pregătire, nu se face, mai puţin la cursurile de conducere defensivă – ţineţi minte de acest lucru: efectul de turmă; nu vă păcăliţi, nu vă luaţi după alţii. Dacă alţii merg mai tare şi mai aproape nu vă luaţi după ei! Este prima greşeală care se face şi se face în toată lumea", a mai menţionat expertul în condurcere defensivă în cadrul declaraţiilor oferite la Antena 3 CNN.