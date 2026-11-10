"Oamenii spărgeau geamurile să putem ieși". Mărturii din infernul de pe autostrada Trakia, din Bulgaria. Bilanțul a urcat la 12 morți

3 minute de citit Publicat la 13:35 10 Noi 2026 Modificat la 13:42 10 Noi 2026

Carambol cu 11 morți în Bulgaria. 70 de mașini s-au ciocnit pe o autostradă. Sunt camioane arse și TIR-uri răsturnate. FOTO Profimedia Images

"În momentul impactului, m-am lovit cu pieptul de scaunul din față, iar apoi oamenii au căzut peste mine. Autobuzul s-a ciocnit cu un camion", a povestit Maia Giunova, una dintre cele 31 de persoane aflate într-un autobuz care se îndrepta spre Nesebar și care a fost implicat în carambolul de marți dimineață de pe autostrada Trakia, în apropiere de Iambol.

În autobuz s-a instalat panica, iar pasagerii au încercat să iasă cât mai repede. "Ne grăbeam să coborâm, să nu ia foc autobuzul. Unii spărgeau geamurile ca să putem ieși", a declarat femeia pentru Novinite.

Un alt martor a povestit la Nova TV cum a salvat un șofer dintr-un camion cuprins de flăcări.

"Era o ceață foarte densă. Accidentul s-a produs în fața noastră. Dintr-odată, totul s-a întunecat. Am coborât din mașină și am mers în față. Am spart cu un cric geamul unei cabine care ardea și am scos un om afară. Apoi am auzit cum mașinile de pe sensul opus începeau să se ciocnească. Din cauza ceții, nu vedeai mai departe de 50 de metri", a spus acesta.

"Totul s-a întâmplat foarte repede, dar vizibilitatea din cauza ceții nu depășea, cred, 50 de metri. Au murit foarte, foarte mulți oameni aici; un bărbat a murit chiar în spatele meu. În ceea ce mă privește, în spatele meu se aflau patru vehicule, niște camioane, și nu știu cum am reușit să scap sau ce s-a întâmplat, dar, în cele din urmă, mulțumesc lui Dumnezeu că sunt încă în viață", a povestit un bărbat.

El a povestit ce s-a întâmplat: "Ceață densă, foarte densă, iar aceasta a provocat accidentul din față. Apoi m-a lovit și pe mine impactul - totul s-a încețoșat, s-a făcut negru în fața ochilor. Așa că am ieșit din mașină și, imediat ce am coborât, am alergat înainte și l-am scos pe acel bărbat. Pe cel din mașina care ardea - am spart geamul strigând. Apoi, când am auzit că toate mașinile de pe celălalt sens începuseră să se ciocnească între ele din cauza resturilor proiectate în aer... Asta s-a întâmplat aici. După aceea, l-am lăsat pe bărbat, am luat un capac de roată și telefonul meu și am început să alerg înapoi, coborând spre pod, în dreptul bifurcației."

12 morți și 46 de răniți

Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a anunțat că bilanțul a ajuns la 12 morți - zece persoane au decedat la fața locului, iar alte două au murit ulterior în spitalele din Iambol și Sliven. În total, 46 de răniți au fost transportați la spitale din întreaga țară.

Potrivit secretarului general interimar al Ministerului de Interne, Liubomir Nikolov, printre morți și răniți nu se află copii. Toate victimele decedate se îndreptau spre Burgas.

Cum s-a produs tragedia

Nikolov a explicat că primul accident a avut loc pe sensul spre Burgas, unde un camion a blocat calea unui autobuz cu pasageri. Apoi, un al doilea camion, încărcat cu cereale, a fost implicat într-o coliziune, iar un autoturism l-a lovit din spate.

Martorii le-au spus anchetatorilor că vizibilitatea era inițial de 70-80 de metri, dar a scăzut brusc la aproximativ 10 metri.

Autoritățile cred că accidentul de pe sensul spre Sofia s-a produs după primul, pentru că șoferii au fost distrași de ce se întâmpla pe celălalt sens.

„Presupunem că accidentul din direcția Sofia s-a produs în același mod. Faptul că ambele au avut loc în același loc are, probabil, legătură cu faptul că șoferii au fost distrași după ce au văzut aglomerația mare de pe sensul spre Burgas”, a spus Nikolov.

El a subliniat că șoferii trebuie să își adapteze stilul de condus la condițiile de drum și meteo. Ceața a făcut asfaltul foarte umed, așa că era necesară o distanță mai mare între vehicule și respectarea limitelor de viteză.

Nikolov a propus și îmbunătățirea marcajelor rutiere în zonele unde ceața densă este frecventă, după modelul altor țări europene, care folosesc marcaje puternic reflectorizante în locul vopselei albe obișnuite. Oficialul nu a confirmat informațiile potrivit cărora un polițist ar fi fost rănit.

Operațiune amplă de salvare

Imediat după accident a fost declanșată Operațiunea "Salvare". Au fost mobilizați oameni din regiunile învecinate, 15 autospeciale de pompieri, sute de polițiști și echipaje medicale de urgență.

Ministerul Apărării a anunțat că peste 20 de militari din Batalionul 42 Mecanizat de la Iambol au fost trimiși să ajute. Totodată, un avion Spartan a fost pregătit la Burgas pentru o eventuală evacuare a răniților.

Sindicatul firmelor de asistență rutieră a organizat ajutor gratuit pentru cei afectați. Peste 50 de echipaje au fost trimise la fața locului, de ambele părți ale zonei blocate, în coordonare cu guvernatorul regiunii Iambol și cu Ministerul de Interne.