Cum s-a produs, pas cu pas, carambolul uriaș din Bulgaria în care au murit 11 oameni. Totul a pornit de la un camion

2 minute de citit Publicat la 13:20 10 Noi 2026 Modificat la 14:18 10 Noi 2026

Carambol cu 70 de mașini în Bulgaria, în urma căruia au murit 11 oameni FOTO: Profimedia Images

Ministerul bulgar de Interne spune cum s-a produs carambolul uriaș de pe autrostradă, în urma căruia au murit cel puțin 11 persoane. Liubomir Nikolov, secretarul general interimar al Ministerului Afacerilor Interne, a transmis că la fața locului s-au produs, de fapt, două accidente.

Astfel, primul accident s-a produs pe banda spre Burgas, unde un camion a blocat calea unui autobuz care transporta pasageri. Ulterior, în spatele acestuia s-a produs un accident rutier cu un alt camion care transporta grâu, iar un autoturism i-a lovit partea din spate, e explicat Liubomir Nikolov.

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Toți cei decedați se aflau pe această bandă a autostrăzii. Accidentul rutier s-a produs cel mai probabil din cauza ceții dense.

Zece persoane au murit pe loc, iar o persoană a murit într-un spital, a declarat ministrul adjunct al Afacerilor Interne, Kaloyan Kaloyanov. 28 de persoane rănite sunt spitalizate în districtul Sliven, 16 în districtul Yambol și 6 în Burgas.

Carambol cu 70 de mașini

Un carambol cu 70 de vehicule pe o autostradă din Bulgaria a făcut marţi dimineaţă 11 morţi şi zeci de răniţi, a anunţat premierul Rumen Radev, conform AFP.

"În acest moment, bilanţul este de 11 morţi şi 48 de răniţi", a declarat el presei.

În schimb, ministrul sănătăţii, Katia Ivkova, a declarat marţi că 12 oameni şi-au pierdut viaţa în două caramboluri care au dus la închiderea autostrăzii Trakia pe ambele sensuri, în apropierea nodului rutier Zimniţa.

Zece oameni au murit la faţa locului, iar doi au murit în spitale diferite, a precizat Ivkova în faţa jurnaliştilor, citată de BTA. Ea a menţionat că 46 de pacienţi au fost transportaţi pentru îngrijiri medicale şi că situaţia este încă dinamică.

Accidentul a avut loc lângă Iambol (sud-est), pe autostrada care leagă capitala Sofia de oraşul Burgas de la Marea Neagră, unde ceaţa densă a redus vizibilitatea.

Aproximativ cincizeci de vehicule, maşini şi camioane, au fost implicate în accident, a declarat guvernatorul regional Georghi Cealakov agenţiei bulgare de ştiri BTA.

Imaginile difuzate de posturile de televiziune bulgare au arătat vehicule răsturnate, arse sau distruse, pe ambele direcţii de mers ale autostrăzii.

Radev, care se întâlnise cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în aceeaşi dimineaţă, şi-a anulat toate celelalte angajamente de marţi, pentru a se deplasa la faţa locului, a anunţat biroul său.

Unsprezece persoane rănite au fost internate la un spital din Iambol, majoritatea în stare gravă, a declarat viceguvernatorul regiunii Iambol, Valentin Valtcev, pentru agenţia de ştiri BTA.

Ceilalţi răniţi au fost transportaţi la spitale din Burgas şi Sliven.

Bulgaria, cea mai săracă ţară din Uniunea Europeană, deţine recordul sumbru de cele mai periculoase şosele (71 de decese la un milion de locuitori), în contrast puternic cu Suedia (19 decese), conform cifrelor din 2025 publicate recent de Comisia Europeană.