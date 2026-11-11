Un român, șofer de camion, a fost reținut după carambolul cu 11 morți și 51 de răniți de pe autostrada Trakia, din Bulgaria

5 minute de citit Publicat la 09:24 11 Noi 2026 Modificat la 10:00 11 Noi 2026

Carambol cu 70 de mașini în Bulgaria, în urma căruia au murit 11 oameni FOTO: Profimedia Images

Șoferul camionului implicat în carambolul de pe autostrada Trakia, din Bulgaria, soldat cu 11 morți și 51 de răniți, este cetățean român și a fost reținut, a anunțat poliția bulgară. Bărbatul a fost audiat marți, iar miercuri va fi interogat din nou, de data aceasta în prezența unui traducător. Pentru camionul său a fost dispusă o expertiză suplimentară. Între timp, autostrada a fost redeschisă circulației pe ambele sensuri.

Autostrada Trakia a fost redeschisă pe ambele sensuri pe porțiunea dintre nodurile rutiere Zimnița și Kabile, unde marți dimineață au avut loc două grave accidente în lanț. Anunțul a fost făcut într-o conferință de presă de prefectul regiunii Iambol, Gheorghi Calâkov. Circulația spre Burgas și spre Sofia a fost reluată după ce au fost ridicate toate cele 86 de vehicule implicate în cele două accidente. Operațiunea a început după-amiază și a continuat după miezul nopții. Calâkov le-a cerut șoferilor să fie atenți, pentru că și în această dimineață este ceață în zona Iambol, unde s-a produs tragedia.

"Suntem în legătură permanentă cu Agenția pentru Infrastructură Rutieră. Propunerile pentru creșterea siguranței pe autostradă vor veni de la ei și vor fi puse în aplicare. Noi vom ajuta cu tot ce putem, în limita atribuțiilor noastre", a spus Calâkov, scrie vesti.bg.

Pe rețelele sociale au apărut imagini de la camerele sistemului de taxare a drumurilor, care arată ceața din zonă. "Din ce am văzut eu, vizibilitatea era de cel puțin 70-80 de metri. Dacă se putea reacționa mai bine sau dacă se puteau lua și alte măsuri. Eu cred că totul a fost bine coordonat, în regim de urgență", a declarat Calâkov. "Ambulanțele au intervenit în cel mult zece minute de la primirea alertei. Și poliția a ajuns la fața locului în câteva minute și a început să ajute la evacuarea răniților. Traficul a fost organizat astfel încât ambulanțele să poată ajunge la victime", a mai spus prefectul."Toată lumea a reacționat la timp, iar în cel mult o oră, o oră și jumătate, toți răniții au fost evacuați și internați în spitale", a adăugat el.

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Calâkov a fost întrebat de ce spitalul din Iambol, cel mai apropiat de locul accidentului, a primit cei mai puțini pacienți. El a răspuns că repartizarea răniților a fost decisă de echipele medicale, care, în opinia sa, s-au descurcat "perfect". Prefectul a recunoscut însă că spitalul are o dotare precară. A precizat că o clădire nouă, aflată în construcție de câteva decenii, ar trebui să fie gata până în primăvara anului viitor.

În timpul conferinței de presă, comisarul-șef Dobrin Dimitrov a anunțat că a fost dispusă o expertiză suplimentară pentru camionul de mare tonaj implicat în accident. Dimitrov a mai spus că singura persoană reținută este șoferul camionului, un cetățean român. Acesta a fost audiat ieri, dar va fi interogat din nou astăzi, cu ajutorul unui traducător.

Au mai fost audiați la fața locului alți 44 de participanți la accident. Directorul poliției a precizat că, potrivit primelor date, vizibilitatea a scăzut brusc. "Cel mai probabil, camionul mergea foarte încet sau poate intra pe autostradă de pe banda laterală. Încă nu putem stabili acest lucru. Pentru aceste aspecte, Serviciul Național de Investigații va dispune expertize suplimentare", a explicat Dimitrov.

El a adăugat că alerta a fost primită ieri dimineață, în jurul orei 7.00. Toate echipele disponibile au fost trimise la fața locului și și-au dat seama repede că accidentele erau foarte grave.

Directorul poliției a fost întrebat și despre informațiile potrivit cărora pe porțiunea respectivă ar fi existat semafoare temporare, scoase după sosirea polițiștilor. Dimitrov a explicat că semafoarele se află la un nod rutier în lucru, la aproximativ un kilometru de locul accidentului, pe sensul spre Burgas. "Când primim o alertă de pericol, de exemplu de ceață densă, trimitem un echipaj cu girofarul pornit. Acesta merge în trafic cu viteză redusă, ca să poată fi văzut de departe", a explicat el.

Ancheta privind cele două accidente grave continuă sub coordonarea Serviciului Național de Investigații. În accidente au murit 11 oameni, iar alți 51 au fost răniți.

Ziua de 11 noiembrie a fost declarată zi de doliu național în memoria victimelor

Miercuri este programată și o ședință extraordinară a grupului de experți responsabil de reforma siguranței rutiere, a anunțat biroul de presă al Ministerului Transporturilor și Comunicațiilor.

Potrivit ministerului, la ședință vor fi discutate măsuri suplimentare pentru creșterea siguranței în trafic, dar și grăbirea reformelor planificate în domeniu.

Guvernul bulgar a decretat ziua de 11 noiembrie zi de doliu național în memoria victimelor carambolului de proporții de pe autostrada Trakia, în care 11 oameni și-au pierdut viața și alte zeci au fost rănite.

Drapelele de pe clădirile guvernamentale și de pe sediile celorlalte instituții ale statului vor fi coborâte în bernă în memoria lor.

Nouă anchetatori de la Serviciul Național de Investigații au fost desemnați să cerceteze accidentele, iar de pe asfalt se prelevează probe.

Spitalul din Sliven, care a primit cei mai mulți răniți, a lansat un apel la donare de sânge. Primarul orașului Sliven, Stefan Radev, a fost printre primii care au răspuns, pentru că are o grupă de sânge rară.

Guvernul a pregătit două avioane militare Spartan la baza aeriană Bezmer, pentru transferul pacienților în stare critică la spitalele din Sofia. Ministrul Sănătății, Katia Ivkova, a precizat însă că, până la acel moment, nu fusese nevoie de astfel de evacuări.

Premierul Rumen Radev, miniștrii de Interne și ai Sănătății, mai mulți deputați și secretarul general al Ministerului de Interne au ajuns la fața locului la scurt timp după accidente. Ministerul de Interne a deschis și o linie telefonică pentru rudele celor implicați.

Mai multe evenimente oficiale au fost anulate după tragedie. Printre ele s-au numărat o ședință a Consiliului de Miniștri și ceremonia în care Comisia Electorală Centrală urma să le înmâneze certificatele de alegere președintelui și vicepreședintelui aleși.

Este cel mai grav carambol înregistrat până acum pe șoselele bulgărești. Până la acest accident, cel mai mare carambol de pe autostrada Trakia avusese loc lângă Ihtiman, pe 5 iulie 2017. Atunci, aproximativ 40 de vehicule s-au ciocnit într-o zonă cu vizibilitate redusă din cauza fumului gros provenit de la miriștile incendiate.