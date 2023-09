Tudor Buzatu, fiul baronului de Vaslui, rupe tăcerea. Ce i-a spus tatăl lui ieri, în ultima discuție avută

Tudor Buzatu, fiul baronului de Vaslui, Dumitru Buzatu, a vorbit în exclusivitate pentru Antena 3 CNN despre starea în care se află tatăl său și despre ce i-a spus acesta în ultima discuție avută.

Tudor Buzatu susține că a aflat de arestarea tatălui său de la televizor.

”Am aflat ulterior perchezițiilor DNA, am aflat în primă fază că sunt niște percheziții la domiciliul tatălui meu, m-am dus să văd ce se întâmplă și ulterior am aflat că a existat un flagrant”, spune el.

Bărbatul spune că nu a participat la nicio partidă de pescuit alături de Emil Savin și de tatăl său înainte ca acesta să fie arestat.

”Sunt informații eronate pe care le-am văzut în presă, eram în Vaslui în momentul în care au început perchezițiile DNA. Eu am aflat de la televizor, ca să fiu sincer. De la televizor și ulterior a fost un echipaj DNA la locuința mea care îl căuta pe domnul Buzatu care evident că nu era acolo pentru că era locuința mea. Și care a plecat, nu a făcut percheziții sau altceva. Eu locuiesc separat de tatăl meu”, mai spune el.

”(Tatăl meu și Emil Savin, n.red.) sunt prieteni de foarte mulți ani. Mergeam la pescuit din când în când la proprietatea domnului Savin. Mergeam și cu ginerele domnului Savin (Dl. Popica, n.red.), ce îmi este afin. El este nașul fiicei mele. Relații de amiciție semi-familiare prin alianță”, spune fiul lui Dumitru Buzatu.

Acesta spune însă că nu erau foarte apropiați.

”Nu eram apropiați. Nu făceam sărbători împreună. Nu! Cu ginerele lui mai făceam sărbători împreună câteodată. Este un prieten foarte vechi de-al meu”.

Tudor Buzatu a povestit și ultima discuție pe care a avut-o cu tatăl său.

”Am vorbit ieri. A avut dreptul la apel telefonic. Mi-a spus să am grijă de animalele lui, de fermă, să văd ce fac mai departe. Să-mi cresc copilul, să îmi văd de viața mea”.

În ceea ce privește o eventuală vinovăție a tatălui său, Tudor Buzatu a declarat că nu a avut altfel de discuții cu tatăl lui.

”Nu am vorbit despre asta. Și plus de asta este un atribut pe care îl are justiția. Ei vor hotărî vinovăția, nevinovăția, veridicitatea, felul cum s-au întâmplat lucrurile. Eu sunt încrezător în justiția din România și o să aștept deznodământul pe care îl vor da instanțele”.

Bărbatul a declarat că nu a fost să îl vadă pe tatăl lui, deoarece acesta nu are dreptul la vizite.

”Până la judecarea apelului, la măsura arestării preventive nu poate primi vizite. A fost doar apărătorul”, a spus el.

Potrivit acestuia, Dumitru Buzatu este într-o stare emoțională relativ bună.

”Este într-o stare normală pentru un om care este arestat preventiv. Este într-o stare OK”, a declarat Tudor Buzatu în exclusivitate la Antena 3 CNN.