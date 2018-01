Un fost coleg al polițistului acuzat de pedofilie rupe tăcerea. Tragedia teribilă petrecută în urmă cu mai mulți ani

Barbatul care a agresat doi copii in lift, vineri dimineata, a fost gasit de oamenii legii.

Numele lui este Eugen Stan si lucreaza la Brigada Rutiera. Un fost coleg al lui sustine ca barbatul avea un comportament ciudat si-n urma cu cativa ani, potrivit stirilekanald.ro.

"Toata lumea vorbeste despre acel pedofil.. Acest Stan mi-a fost coleg acum cativa ani si atunci avea un comportament ciudat pentru M.A.I. . Nu este la prima tentativa... (Nu lucra la Politia Rutiera) Eram testati psihologic odata la sase luni. Unii mai mult, altii mai putin pentru ca aveam armament si munitie de razboi asupra noastra. Atunci el era doar sofer.. Si am avut coleg in Kosovo care dupa ce isi vizitase familia in Romania si-a pus pistolul la tampla si a tras... Sunt convins ca s-a stiut din prima imagine cine este, dar pentru ca “gluma” a luat amploare s-au gandit sa-l gaseasca... Sunt multe cazuri cu astfel de oameni in ministerul condus de o fosta secretara… (…)”, a scris Daniel pe pagina sa de socializare.