„E un dezastru”. Cel mai extins val de caniculă îi aduce pe agricultori în pragul falimentului

Cel mai extins val de caniculă afectează porumbul şi floarea-soarelui. Sursa foto: Hepta

Cel mai extins val de caniculă din istoria României îi aduce pe agricultori în pragul falimentului. Culturile de floarea-soarelui, dar și cele de porumb, au fost distruse de temperaturile sufocante.

„Porumbul a trecut de perioada de umplere a bobului și se pare că se pregătește de recoltat. În mod normal, cam peste două luni de zile trebuia să ne pregătim de momentul ăsta”, spune un fermier.

„E un dezastru care nici n-am crezut că va veni pe capul nostru. Am investit sume uriașe în culturile pe care le-am înființat, am avut grijă de ele așa cum se cuvine. Am avut o pornire bună”, spune un altul.

Este a patra zi de cod roșu, cel mai lung episod de căldură din istorie, potrivit meteorologilor.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a prelungit până miercuri inclusiv atenţionările Cod roşu şi Cod portocaliu de caniculă, valabile în toată ţara.

Potrivit meteorologilor, va fi caniculă iar temperaturile maxime vor fi de 35 - 37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi.

Elena Mateescu, directorul general ANM, a explicat în exclusivitate la Antena 3 CNN la ce trebuie să ne așteptăm din punct de vedere al vremii în perioada următoare.

„Astăzi este a patra zi de căldură consecutivă în care vorbim, în cea mai mare parte a țării, de cod roșu, privind valuri de căldură intense și persistente, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, cu temperaturi în jurul a 37-42 de grade.

Deja consemnam la ora 13:00, în regiunile extracarpatice, valori între 37 până la 40 de grade în Capitală și la Cernavodă.

Nu în ultimul rând, indicele de disconfort termic este deosebit de accentuat, pentru că într-o bună parte din țară, exceptând zona montană și zonele depresionare, avem valori care depășesc 80 de unități.

În Capitală vorbim chiar de o valoare record, de 84 de unități, chiar 84,8, cele mai ridicate valori de disconfort termic, iar temperatura resimțită în capitală este de 45 de grade Celsius.

Vorbim și mâine despre un cod roșu, a 5-a zi, pentru că în continuare, exceptând cele 11 județe din nord, va fi cod roșu. Temperaturile sunt în continuare în această parte a țării deosebit de ridicate, la scara întregii țări, între 33 până la 42 de grade.

Joi contăm pe o ușoară diminuare, 30-39 de grade, cu 29-30 de grade în nordul Moldovei, însă, de la o zi la alta, chiar dacă vom vorbi de temperaturi de la 31 până la 37 de grade, disconfortul termic rămâne în continuare deosebit de ridicat”, a explicat Elena Mateescu în exclusivitate la Antena 3 CNN.

Codul roșu, extins până miercuri

Miercuri, în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei și în sudul Transilvaniei și al Crișanei, valul de căldură va continua să fie intens. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 și 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33...36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Minimele termice nu vor coborî sub 22...24 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.

În a doua parte a săptămânii valul de căldură se va restrânge treptat și va slăbi în intensitate, dar va mai fi caniculă și disconfort termic, cu precădere în jumătatea sudică a țării.

În restul țării, miercuri, va fi valabil un cod portocaliu de caniculă.

În Maramureș și local în Crișana, Transilvania și nordul Moldovei, valul de căldură va persista. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 33...37 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură- umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopți tropicale.