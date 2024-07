VIDEO. Erupție spectaculoasă a vulcanului Etna. Cascadă de lavă, dintr-unul dintre cratere

Vulcanul Etna a erupt din nou. În ultimele zile, cel mai înalt vulcan activ din Europa a aruncat din nou lavă și nori de cenușă în aer. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată momentul erupțiilor surpins de cei care se aflau în zonă.

Visitors led by volcanological guides admire the magnificent show of Strombolian explosions and lava cascades from #Etna's Voragine crater on the evening of 2 July 2024 pic.twitter.com/1dRsBoyMDr