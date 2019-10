Viorica Dăncilă trimite Corpul de Control la Ministerul Transporturilor și la TAROM

Foto: gov.ro

Premierul demis Viorica Dăncilă a dispus trimiterea Corpului de control al prim-ministrului la Ministerul Transporturilor şi la Compania Naţională de Transporturi Aeriene Române TAROM SA, "în scopul clarificării aspectelor manageriale semnalate de mass-media", informează Guvernul într-un comunicat..



Potrivit sursei citate, acţiunea de control vizează activitatea din acest an şi are următoarele obiective: verificarea respectării prevederilor legale privind regulile de guvernanţă corporativă la nivelul TAROM SA, privind operarea aeronavelor din flota companiei, precum şi a modului de îndeplinire, de către Ministerul Transporturilor, a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din calitatea de acţionar la TAROM SA.



"Am dispus de urgenţă efectuarea acestui control care să clarifice aspectele grave semnalate în mass-media. Este imperativ să fie stabilit adevărul şi să ne asigurăm că au fost respectate prevederile legale. În cazul în care instituţiile abilitate vor constata încălcarea legii, cei vinovaţi trebuie sancţionaţi", a declarat Viorica Dăncilă.