Vlad Pascu rămâne în arest preventiv încă două luni. Judecătoria Mangalia i-a respins din nou cererea de plasare în arest la domiciliu

Judecătoria Mangalia a hotărât ca Vlad Pascu, şoferul drogat care anul trecut a produs un accident rutier soldat cu moartea a doi tineri şi rănirea altor trei, în localitatea 2 Mai, să rămână în arest preventiv pentru următoarele 60 de zile.

Judecătoria Mangalia a respins, pentru a doua oară, cererea lui Vlad Pascu de a fi plasat în arest la domiciliu. Mai mult decât atât, instanța i-a prelungit arestul preventiv cu încă două luni.

Decizia poate fi atacată în următoarele 48 de ore.

Pe 11 octombrie 2023, procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Mangalia au anunţat că inculpatul Vlad Pascu, din Bucureşti, a fost trimis în judecată, în stare de arest preventiv, pentru comiterea infracţiunilor de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

"În sarcina inculpatului s-a reţinut că, în dimineaţa zilei de 19.08.2023, a condus pe drumurile publice un autovehicul, sub influenţa substanţelor psihoactive, iar la intrare în localitatea 2 Mai, a acroşat un grup de persoane care se deplasau pe marginea drumului.

În urma impactului, a rezultat decesul numiţilor O.A.S. (21 ani) şi D.R.M. (20 ani), precum şi vătămarea corporală a numiţilor B.D.D. (18 ani), C.V.A. (20 ani) şi I.C.I. (20 ani).

De asemenea, se reţine că, după producerea accidentului, inculpatul a părăsit locul accidentului", au transmis la acea dată procurorii.

Vlad Pascu le-a cerut scuze părinţilor tinerilor ucişi

"Le cer scuze părinților. Am mai vrut să o fac, dar nu am voie să iau legătura cu părțile din dosar. Am probleme de sănătate, probleme la un rinichi. Mi-au fost refuzate cereri de a ieși din penitenciar, una pentru a merge la dentist, cealaltă pentru a fi consiliat de specialiștii Agenției Naționale Antidrog. Am venit cu tata la Constanța cu două zile înaintea accidentului. Tocmai revenisem din Olanda, iar prietenii m-au sunat să mă invite la o petrecere în Vama Veche.

După ce am petrecut, am plecat spre Constanța, pentru că nu aveam cazare în Vama Veche. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru, dar nu mă așteptam să fie cineva la acea oră pe drum.

Vlad Pascu: "Promit să respect toate măsurile în arest la domiciliu"

Promit să respect toate măsurile în arest la domiciliu. Știu că mă voi întoarce condamnat, dar timpul petrecut acasă m-ar ajuta să decid ce voi face. În penitenciar, mama mea a făcut cerere să fiu consiliat de Agenția Națională Antidrog, dar pentru că nu sunt condamnat, solicitarea a fost respinsă", a spus Vlad Pascu, în declarația de la instanța din Mangalia.