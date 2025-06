Veste bună pentru turiști: Se redeschide ștrandul cu apă sărată de la Praid

Se redeschide ștrandul cu apă sărată de la Praid. Foto: Visit Mureș/Facebook

Ştrandul cu apă sărată de la Praid va fi redeschis în următoarea perioadă, în aceste zile fiind efectuate mai multe lucrări de amenajare, a anunţat marţi directorul de investiţii al SALROM, Nicolae Sebastian Şoltuz.

"Ca o veste bună, pentru zona turistică de data asta, am început deja lucrările de amenajare pentru redeschiderea ştrandului salinei. Ne propunem ca cel târziu până la data de 1 iulie să fie deschis, deci acesta este termenul limită, sperăm totuşi să-l deschidem mai repede. Pentru acest lucru, SALROM a adus la salina Praid sare ambalată în saci de o la o altă sucursală a SALROM, tocmai pentru a asigura salinitatea apei în ştrand la concentraţia maximă, aşa cum turiştii o ştiau şi cum o apreciau", a spus Nicolae Sebastian Şoltuz, într-o declaraţie de presă făcută la Praid, potrivit Agerpres.

La rândul său, secretarul de stat în Ministerul Economiei Gabriel Şteţco a dat asigurări că Praidul este sigur şi că poate oferi mai mult decât ceea ce oferea salina în subteran.

"Praidul este sigur, Praidul poate să ofere mai mult decât ceea ce oferea salina în subteran. Are multe perspective, are cadru natural frumos, are pensiuni primitoare, are oameni primitori, cei de la SALROM fac toate eforturile ca să deschidă şi această activitate economică a ştrandului. Cu siguranţă, şi trebuie spus, că oamenii să îndrăznească să vină în Praid, pentru că au ce să vadă în continuare în Praid, pentru că lucrurile încet-încet vor intra pe un făgaş normal şi că activitatea aici nu s-a sistat. Dimpotrivă, lucrurile merg în direcţia bună, lucrurile capătă noi valenţe şi pare că toţi agenţii economici, din întâlnirile pe care le-am avut, sunt creativi şi vor găsi toate modalităţile şi toate perspectivele noi prin care să aducă turişti mai mulţi şi în continuare aici, la Praid", a afirmat Şteţco.

Ştrandul cu apă sărată de la Praid era în anul 2014, atunci când s-a inaugurat, cel mai mare de acest fel din România, atrăgând în fiecare an numeroşi turişti din întreaga ţară.