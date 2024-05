Vlad Pascu le-a cerut scuze părinţilor tinerilor ucişi. Cererile şi promisiunile făcute în faţa instanţei din Mangalia

Vlad Pascu, șoferul drogat care a ucis doi studenți la 2 Mai, le-a cerut scuze părinților Robertei și ai lui Sebastian. Noul judecător i-a respins cererea pentru arestul la domiciliu.

Întâmplător sau nu, scuzele au venit în fața instanței din Mangalia, pe care Vlad Pascu a încercat să o convingă să-l lase în arest la domiciliu, fără succes însă. Judecătoarea a decis ca, Vlad Pascu, autorul tragediei de la 2 Mai să rămână după gratii.

"Le cer scuze părinților. Am mai vrut să o fac, dar nu am voie să iau legătura cu părțile din dosar. Am probleme de sănătate, probleme la un rinichi. Mi-au fost refuzate cereri de a ieși din penitenciar, una pentru a merge la dentist, cealaltă pentru a fi consiliat de specialiștii Agenției Naționale Antidrog. Am venit cu tata la Constanța cu două zile înaintea accidentului. Tocmai revenisem din Olanda, iar prietenii m-au sunat să mă invite la o petrecere în Vama Veche.

După ce am petrecut, am plecat spre Constanța, pentru că nu aveam cazare în Vama Veche. Nu ar fi trebuit să fac acest lucru, dar nu mă așteptam să fie cineva la acea oră pe drum.

Vlad Pascu: "Promit să respect toate măsurile în arest la domiciliu"

Promit să respect toate măsurile în arest la domiciliu. Știu că mă voi întoarce condamnat, dar timpul petrecut acasă m-ar ajuta să decid ce voi face. În penitenciar, mama mea a făcut cerere să fiu consiliat de Agenția Națională Antidrog, dar pentru că nu sunt condamnat, solicitarea a fost respinsă", a spus Vlad Pascu, în declarația de la instanța din Mangalia

Judecătorul din noul dosar al lui Vlad Pascu i-a respins acestuia cererea astăzi, dar are 48 de ore la dispoziție să o conteste.

Mama lui Sebastian Olariu: "Reproșuri sunt multe, la adresa părinților lui Vlad Pascu și a polițiștilor care au stat degeaba în stradă"

Nu știu dacă voi putea să-l privesc pe Vlad Pascu în ochi. Nu știu ce i-aș transmite. L-aș întreba, de fapt, dacă poate să închidă ochii gândindu-se la ce a făcut. Sau poate nici măcar nu-și de seama ce a făcut. Nu știu dacă își dă seama ce faptă gravă a făcut. Chiar nu știu. După fața lui, după ce am văzut acolo pe monitorul acela (la termenul anterior, n.r.) nu-mi dau seama dacă el gândește ceva.

Am mai spus: viața s-a oprit, atunci, în loc și, cel puțin pentru mine, așa va rămâne. Noi o să luptăm noi, o să ne facem datoria față de fiica noastră, care își dorește foarte mult dreptate pentru fratele său, nu răzbunarea lui. O să facem tot ce ne stăm putință și o să încercăm să facem în așa fel încât să-și primească pedeapsa. O să facem apel și vom vedea ce e de făcut. Pas cu pas.

Mama lui Sebastian Olariu: "Trebuiau să se lupte înainte cu drogurile, dacă erau niște părinți adevărați"

Reproșuri sunt multe. Reproșuri, la adresa părinților. Cum le-au crescut... Văd că acum se luptă pentru a-l scoate. Trebuiau să se lupte înainte cu drogurile, dacă erau niște părinți adevărați. Dacă erau părinți, de fapt. Reproșuri am să le fac și domnilor polițiști, care au stat de pomană în stradă, care nu și-au respectat jurământul pe care l-au făcut, precum și tuturor care au contribuit fizic sau mai puțin fizic la această tragedie.

Cred că, după ce se termină acest proces, va trebui să plătească fiecare om care a contribuit la plecarea copilului nostru de lângă noi. Nu pot nici acum să pun capul pe pernă și, probabil, nu-l voi putea pune altfel", a declarat la Antena 3 CNN Mihaela Olariu, mama lui Sebastian Olariu.