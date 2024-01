Ea este vocea din spatele GPS. Cum a ajuns Karen Jacobsen femeia de care ascultă toţi șoferii

O femeie din Australia este cea mai autoritară voce din lume, indicațiile sale fiind ascultate în aplicația Google Maps, aflată pe miliarde de dispozitive de pe tot globul.

Sursa foto: pexels.com

Născută într-un orășel din Australia, Karen Jacobsen voia să devină inițial cântăreață. Așa că s-a mutat din țară natală în New York (SUA), unde viața i s-a schimbat radical, devenind printr-un concurs de împrejurări vocea Google Maps.

"Am participat la o audiție unde clientul căuta femei native din Australia, care să fie artist voice-over și să locuiască în nord-estul Statelor Unite. Am mers la acea audiție și am primit postul.

După un timp, mi s-a spus că accentul australian era o condiție esențială, pentru că accentul australian este considerat cel mai plăcut accent din cele ale vorbitorilor de limba engleză. Ceea ce este foarte tare!", a povestit Karen Jacobsen, pentru Great Big Story.

Misiunea sa nu a fost una ușoară.

"Am primit un manuscris uriaș, pentru că inginerii s-au gândit la toate combinațiile de silabe posibile pe care să le înregistrez, iar sistemul să le aranjeze astfel încât să ofere pentru indicații.

Cuvântul preferat al tuturor, dar și al meu, este "recalculating" (recalculare - n.r.), pe care l-am înregistrat, cred, de 168 de ori", se amuză Karen.

După ce identitatea "fetei GPS" a fost dezvăluită, cariera lui Karen a luat altă turnură: a devenit speaker motivațional și și-a creat propriul ei brand, GPS Girl, în care îi inspiră pe alții în afaceri.

Nu și-a uitat nici prima dragoste: este cântăreață profesionistă, compozitoare de succes, iar melodiile ei au făcut parte din coloana sonoră a celebrului serial american "Dawson's Creek".

Prietenii, dar și cei care o cunosc pentru prima dată, o roagă frecvent să folosească "vocea".

"Când mi se cere să folosesc "vocea", o fac, pentru că este foarte amuzant. Vocea mea va trăi pentru totdeauna, când mă gândesc la asta simt că puterea mi se urcă la cap", a mai spus Karen Jacobsen.

Cel mai bine păzit secret al său este vârsta, pe care nici fanii, nici Wikipedia nu a reușit să o afle, însă se crede că australianca ar avea în jur de 54 de ani, potrivit adevarul.ro.