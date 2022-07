Cinci reguli prin care atragem dragostea în casa noastră, cu Lidia Fecioru

"În primul rând în casă, noi trebuie să ne simţim confortabil, să iubim ca în sânul lui Dumnezeu. Aşa se spune, casa este sânul lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fii în siguranţă. Trebuie să atragem şi bunăstare, dar şi dragoste.

Nu toată lumea are pereche, că nu vrea să se căsătorească, dar este iubirea de copil, iubrea de tine însuţi, de oameni. De cele mai multe ori le spun, indiferent prin ce treci, să nu te schimbi şi să fii răutăcios, răzbunător. Nu. Rămâni acelaşi, doar că trebuie să fii mai atent la oamenii care te înconjoară şi să ştii pe fiecare cât de aproape îl laşi de tine, să se apropie sau nu. Dragostea o putem atrage într-un fel, să ne iubească şi alţii pe noi, dar şi casa.

Se începe cu dormitorul, unde trebuie să avem lucruri pare. Dacă avem ceva, să fie par, obligatoriu. Fotografii cu două persoane. Şi în restul casei. E bine să nu pui poze singur. Putem pune două lumânări, două vaze, două flori, două statuete. Orice, dar să fie par.

Dacă vedem că totuşi nu se primeşte armonie, e bine să facem ritualul de curăţare a energiilor. În primul rând, ştim că dormitorul trebuie aerisit şi făcut patul după ce am dormit pe el. Să încerci să nu laşi haine aruncate în dormitor, să fie dezastru. Important este să avem această ordine şi să punem un tablou care să ne arate un peisaj frumos, fără cascadă de apă. Cascada de apă nu e bună nici în sufragerie, nu numai în dormitor. Nicăieri nu e bună cascada. Specialiştii din feng shui ştiu că dragostea şi relaţia trebuie să funcţioneze, trebuie să iubim, dar să ne iubim întâi pe noi înşine. Tocmai de aceea, felul în care noi ne simţim se face şi armonia casei.

Dacă vrem să răspundem afirmativ la câteva întrebări esenţiale asociate spaţiului nostru în care trăim, trebuie să întrebăm specialistul. De obicei, cei care vin să ne aranjeze casa, designerii. Ei e bine să cunoască şi feng shui-ul, făcând un aranjament în casă şi să cont de personalitatea fiecăruia, că sunt doi într-o casă. Trebuie să ţii cont de armonia amândurora. Patul din dormitor se spune că nu trebuie să fie în faţa oglinzii niciodată. În dormitor e bine să nu ai oglinzi.

(...) Culorile pentru dormitor trebuie să fie alese cu grijă, pentru că feng shui-ul spune că pereţii ar trebui să aibă culori care să imite tenul nostru: ivoire, bej, roze, ciololatiu, maro. În tradiţii feng shui se spune că ar fi bine să evităm culorile lavandei, pentru că aceasta simbolizează castitatea. În plus, tot pentru a atrage dragostea folosim obiecte decorative de culoare roşie, pentru că acest truc va activa şi condimenta viaţa amoroasă. Eu am şifonier roşu în sufragerie, dar şi un perete roşu. Eu am foarte mult roşu în casă, dar dormitorul îl am verde deschis (...) În general ţine de cum ne simţim, pentru că atunci când intri în casă, ochii trebuie să curgă, nu să se înfigă în ceva. Trebuie să fie armonios. Eu sunt adepta tapetului şi trebuie să fie în armonie cu culorile.

Dacă noi nu ne simţim bine în interiorul nostru şi nu ne simţim bine acasă, trebuie să schimbăm ceva care să ne aducă bucurie", a spus Lidia Fecioru, sâmbătă, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse de la Antena 3.