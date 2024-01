Horoscop 15-21 ianuarie 2024, cu Mihai Voropchievici. Taurii renasc şi primesc veşti bune, Săgetătorii au o protecție puternică, iar Fecioarele semnează un contract foarte benefic.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Pentru Berbec, cartea 20, Cosmosul, e de partea lui. Excelentă carte, cea mai bună, ce simbolizează reușită. Cartea aceasta spune așa: acum este momentul când orice ați întreprinde, veţi reuși, iar reușita va fi excepțională. De asemenea, o situație nefericită se transformă într-una cu un deznodământ super fericit pentru Berbec. Cu dragostea, stați bine.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

Taurul are 18, galbenul, carte pozitivă care simbolizează pentru el renașterea, reînnoirea. Cu alte cuvinte, Taurul iese din starea lui de apatie, de pasivitate şi își dorește multă libertate. Vrea să se miște, să se plimbe, să se ducă în stânga şi în dreapta la prieteni, la colegi. O situație pe care voi, Taurii, ați considerat-o destul de problematică pentru voi se realizează benefic şi nici nu vă dați seama cum. În plus, mai primiţi și vești bune. Iar dacă aveți o dragoste pe care n-ați mai văzut-o de mult, fiți atenți și pregătiți-vă de oaspeți, că se întoarce.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii au 19, roșu, o carte pozitivă care demonstrează că voi în săptămâna următoare aveți o energie bine canalizată. Dați dovadă și de forță fizică, aveți dorința de a munci, de a face ceva bun şi bine în jurul vostru, dominaţi situația dimprejur, îi dominați și pe ceilalți din jur, sunteți plini de dinamism şi sunteți foarte combativi. Aveți grijă şi nu vorbiți mai mult decât trebuie, deoarece vorbind prea mult, s-ar putea să pierdeți reușita, iar reușita este importantă. Atenție, deci, la comunicare și totul este perfect.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul are Steaua, o carte bună. Simbolistica: începeți o nouă acțiune în săptămâna următoare, o activitate profesională care vă place și o faceți cu plăcere, iar plăcerea de a munci pentru voi se va transforma în reușită și cu o realizare materială substanțială, așa că bucurați-vă de muncă sau de rodul muncii voastre, că vin recompense substanțiale.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leii au Semilunele, carte neutră care spune că în săptămâna următoare trebuie să faceți neapărat o alegere, dar asta implică ca voi să scăpați de ezitare, de îndoială, de dualism, de neliniștea care vă stăpânește încă. Lăsați rivalitatea cu cei din jur. Chiar dacă aveți un rival care vă supără, reflectați înainte să acționați împotriva lui, deoarece veți avea o reușită în situația când ieșiți din inerţie şi gândiți înainte de a acționa. Să nu uităm că tendința unei zodii de foc este întâi să acționeze și pe urmă să-şi ceară scuze.

Citeşte şi: Horoscop 2024, cu Cristina Demetrescu. Leii şi Scorpionii au mult succes, Balanţele au un an karmic şi trec dintr-o extremă în alta

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara are Orizontul, o carte foarte bună. Aveți echilibru bun, sunteți stăpân pe situație și asta vă face o mare plăcere, dar va trebui să faceți o călătorie, chiar posibil în străinătate. De acolo veniți cu descoperiri pasionale. E posibil ca o persoană să îndrăgostească de voi, dar înaintați cu grijă și în siguranță. Veți avea succes și reușită, dar dacă într-adevăr sunteți niște oameni care mai știți să împletiţi plăcutul cu utilul și faceți și afaceri în călătoria aceasta, aveți o mare șansă să semnați un contract foarte benefic pentru ceea ce faceți voi zi de zi.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Cartea 2, Luna. Balanța a dat în visare, are o carte neutră care simbolizează pentru ele, în săptămâna următoare, că vor fi visătoare, stau undeva cu ochii în tavan și îşi aduc aminte de trecut, de amintiri. Sunt pasivi, de multe ori nici cu familia nu vor să discute, iar seara sau noaptea nu pot să doarmă din cauza faptului că toate gândurile lor dau năvală. Încercați să fiți puțin mai receptivi la cei din jur și un pic să vă înfrânați emoțiile, pentru că aceste emoții puternice care vă apasă s-ar putea să vă mute pentru o perioadă mai îndelungată să trăiți în trecut, iar voi n-ați trăit niciodată în trecut. Acum se ivește ocazia aceasta. Vreți s-o încercați? E treaba voastră.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Are o carte negativă, e bulversat în săptămâna aceasta de o situație, e furios, încearcă să dispute niște cuvinte, niște situații cu cei din jur. Are nervi, se simte rănit, are orgoliul rănit și dacă nu vă controlați și nu vă stăpâniți furia, e mai bine să plângeți un pic, pentru că vă curățați sufletul și ochii. Se impune mai multă prudență și înţelepciune, ca nu cumva să ajungeți cu persoana cu care aveți divergențe la o ruptură violentă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Săgetătorul are cartea 13, albul. Acest lucru înseamnă că are o protecție puternică. E o carte foarte bună și protecția puternică vine din partea unei personalități marcante. Posibil să fie șeful de la serviciu sau poate vecinul de vizavi, cu care vă salutați ocazional și vă simpatizează. S-ar putea să vă întindă o mână de ajutor sau să facă o alianță cu voi, ştiind ce probleme aveți, așa că descărcați-vă un pic sufletul.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Capricornul are Ovalul, o carte neutră pe care el o controlează foarte bine, dar e și o săptămână plină de fecunditate, de gentilețe, de dragoste, de secrete dezvăluite chiar şi o întâlnire călduroasă. Situația, în schimb, evoluează lent și cât se poate de secret. Așteptați-vă la ajutorul unei femei pentru a vă rezolva problemele.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Vărsătorii au Râu, 17, carte negativă. O săptămână în care vă faceți iluzii, e posibil ca să fiți abandonați de cineva care v-a promis ajutorul sau chiar să aveți parte de o trădare. Sunteți puși în situația să nu puteți face mare lucru pentru moment, pentru că sunteţi într-o situație pe care voi ați scăpat-o din mână. Deci încercați, pe cât e posibil, să vă controlați manifestările.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Peşti

Peştii au 15, cenuşiu, carte care indică o săptămână în care timpul, înțelepciunea și puterea de reflecție vin la pachet cu liniștea, cu singurătatea și ajutorul unor persoane mai în vârstă care vin să vă dezmierde, să vă mângâie, să vă întrebe de ce sunteți voi atât de tăcuți și supărați. Încercaţi să vă liniștiți pentru că supărarea voastră provine din lipsa unei părți financiare și acea parte financiară, chiar dacă vine mai târziu, vine în final, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.