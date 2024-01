Horoscop 29 ianuarie-4 februarie 2024, cu Mihai Voropchievici. Leii primesc recompense, la Fecioare se înfiripă o dragoste, iar Săgetătorii au şansa de partea lor.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

A ieşit soarele la Berbec, are numărul 1, înseamnă carte excelentă, fericire, reușită, afirmare. Vă sunt recunoscute meritele, clarificați fericit o situație care era destul de ambiguă și neplăcută pentru voi. Veți da dovadă de mare vitalitate. Succesul e de partea voastră, dar cu condiția să veniți cu un pic de creativitate, nu să mergeți pe linie dreaptă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

Taurul are dublu, are Cosmosul, carte excelentă. La fel ca și Berbecul, are reușită excelentă, simbolizează orice încercare sau orice ați întreprinde veți reuși, iar reușita va fi una excepțională. Și mai aveți parte de un deznodământ fericit al unei situații destul de complicate pentru voi.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii au galben, cartea 18: cartea e la fel de pozitivă, dar pentru ei simbolizează renașterea, reînnoirea, au un sens benefic al lucrurilor. Libertatea e de partea lor în săptămâna următoare și totodată, mergând de colo-colo vor reuși să se salveze dintr-o situație în care au căzut. E o situație nu neapărat dificilă, dar penibilă. Așa că mergeți înapoi acasă, că vă așteaptă o persoană care o să vă mai transmită și alte informații, dar luaţi-le numai pe cele adevărate și verificați-le din trei surse.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul a intrat în râu, are 17, e o carte mai negativă. Urmează o săptămână în care e bântuit de iluzii, de tot felul de gânduri mai puțin alb-negre, se gândește că un coleg sau un prieten îl abandonează, îl trădează și el nu poate să facă nimic să scape de acest lucru. Sfat: lăsați pe râul acesta pe acel prieten pe care îl bănuiți de necinste, incorectitudine, minciună și rupeți orice legătură cu el, că e mai sigur. Dacă le dai pe apa sâmbetei, au scăpat toate.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leu e cam cenușiu, are carte neutră. Deci ai putere de reflecție, ai liniște acum, iar în singurătate, mai aduci lângă tine nepoți, dar și persoane mai în vârstă, oameni de știință, dai dovadă de seriozitate și săptămâna următoare recompensele nu întârzie să vină la voi.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara s-a urcat pe pisc, are o carte neutră ce simbolizează demararea unei acțiuni. Veţi cunoaște o persoană, tânăr sau tânără, şi există șansa să se înfiripe o dragoste, ceva bun pentru ei.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

În schimb, Balanța a dat de negru. Are o carte dificilă în care apare sfârșitul unui eşec: o problemă de sănătate care s-a tot tergiversat i-a sfârșit, e sfârșitul unei situații neplăcute, cu condiția să acceptați și voi schimbarea în profunzime. Veți trăi după aceea un nou suflu, o renaștere, scăpați de toate gândurile grele și angoasele.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Scorpionul are Ovalul, o carte neutră în care e recomandat pentru săptămâna viitoare ca aceşti nativi să dea dovadă de răbdare, să fie receptivi, dar uneori să încerce să dezvăluie niște secrete care sunt ținute acolo. Dacă le dezvăluiți, v-ar putea ajuta să îndreptați o situație mai puțin plăcută pentru ajutorul unei femei.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

A venit bulgărele de foc la o zodie de foc. Carte pozitivă la Săgetători, schimbări de situație benefică, deplasări, dați dovadă de rapiditate și șansa e de partea voastră, dar vedeți că orice șansă implică și o răspundere din partea voastră. Întâlniri benefice și mici călătorii.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Capricornul are o carte foarte bună, are o săptămână cu un bun echilibru. Sunteţi stăpâni pe situație, veți face o călătorie, pentru cei care își permit chiar în străinătate. Înaintați ușor, iar cei fără obligații descoperă pasiunea în săptămâna următoare. Au reușită, succes, iar oamenii de afaceri pot semna un contract.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Pentru Vărsător, un roșu, carte mai degrabă pozitivă, simbolizând o energie bine canalizată de care voi dați dovadă. Aveți forță activă, puteți domina situația, sunteți plin de dinamism, combativitate, iar toate raporturile voastre, și pasionale, și de muncă conduc la reușită. Forța voastră de atracție fizică și magnetică e irezistibilă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Peşti

Săptămână cu prietenie, cu sentimente altruiste, pozitive, influxuri benefice şi cu schimbări rentabile. Cineva pe care nu l-ați mai văzut de mult vă face o vizită, se întăresc relațiile amicale, dar cei care încă nu s-au îndreptat spre cineva vor trebui în săptămâna următoare să facă ei primul pas. Deci dragostea vă aşteaptă, dar nu staționați, a spus numerologul Mihai Voropchievici la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.