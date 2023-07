Horoscop 31 iulie-6 august 2023, cu Mihai Voropchievici. Scorpionul e pe val, Gemenii îşi găsesc dragostea

Horoscop 31 iulie-6 august 2023, cu Mihai Voropchievici. E o săptămână cu ceva încărcătură benefică, dar și cu unele mici restricții, a spus numerologul Mihai Voropchievici, sâmbătă, la emisiunea Adevăruri ascunse, de la antena3.ro.

Sursa foto: antena3.ro

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Berbec

Orice întreprinzi în săptămâna următoare îți reușește. Totul îți revine la modul excepțional. Dacă ai avut o situație complicată care te-a pus pe gânduri și ți-a creat câteva zile de suspans, acum va avea un deznodământ fericit. Vei primi din punct de vedere financiar recompense la locul de muncă pentru activitatea prestată. Cu alte cuvinte, este o săptămână în care Berbecul se simte foarte fericit. N-a mai fost fericit de acum două săptămâni.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Taur

Citeşte şi: Horoscop 1-15 august 2023, cu Cristina Demetrescu. Semne de la Dumnezeu pentru Raci, Taurii suferă din dragoste

Taurul intră într-o zonă mai cenușie, reflectează, dă dovadă de înțelepciune, dacă discuți cu el, vine cu aforisme, cu maxime, cu proverbe. Vrea liniște și dorindu-și liniștea, va avea perioade când se cufundă în seriozitate și datorită faptului că de multe ori are și acea doză de timiditate și chiar nu vrea să-și dezvăluie încărcătura sufletească pe care o are. În plus, el așteaptă să vadă dacă o relație pe care o are de puțin timp va fi durabilă, deci el acum e cufundat în trăirile lui și mental în analize.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Gemeni

Gemenii au săptămână uluitoare, Soarele strălucește pentru ei în săptămâna următoare şi au parte de fericire și reușită. Gemenii se afirmă, li se recunosc toate meritele, clarifică fericit o situație care era destul de ambiguă, iar la orizont se vede o mare dragoste. Vei fi iubit și vei iubi la rândul tău. O întâlnire sentimentală este iminentă, așa că dai dovadă, prin bucuria pe care o ai, de o mare vitalitate sau, cu alte cuvinte, zburzi.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Rac

Racul, în săptămâna următoare, dă importanță schimbărilor, dar și foarte multă atenție comunicării, modului cum comunică cu ceilalți. Va avea parte de multe SMS-uri, de multe mailuri. Se impune la un moment dat și o deplasare pentru rezolvarea unor probleme de serviciu, dar undeva spre finalul săptămânii e obligatoriu să-și strângă familia, deci o reuniune de familie în care simte nevoia să-și destăinuie și realizările, și neplăcerile pe care le-a avut. Dialogul din această săptămână pentru Raci e prioritar și primordial cu ceea ce îi atrage. Deci ei vor discuta în săptămâna următoare numai cu cei care le sunt pe plac.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Leu

Leul alunecă săptămâna următoare, este înconjurat de rea-credință, de oameni trădători sau pur și simplu e lăsat undeva abandonat, nu i se mai dă atenție, nu i se mai cere o părere, nu vrea nimeni să-l bage în seamă. Dar și el la rândul lui se simte prizonierul unei situații pe care el singur și-a creat-o și nu poate să facă mare lucru momentan pentru a ieși din situația aceasta. Așa că preferă să stea în expectativă. Sfatul este că poți renunța la acea persoană toxică care te-a decepționat, chiar dacă o cunoşti de foarte mulți ani. Nu a mai fost de multă vreme trădare la Leu.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Fecioară

Fecioara este cu sufletul zburător, are elan în tot ce face, are influxuri benefice, dar și schimbări rentabile. Face o vizită, astfel că cineva drag pe care nu l-a mai văzut de mult timp, se întoarce în sânul familiei. Ai relații amicale cu cei din jur cu care lucrezi și cu care colaborezi, dar la rândul lor, prietenii te vor ajuta într-o relație ca să poți evalua situația, pentru că tu te determini foarte greu când vrei să faci un parteneriat. Sfatul pentru săptămâna următoare: în parteneriatul acesta, indiferent dacă ești doamnă sau domn, fă tu primul pas, pentru că celălalt stă în expectativă la fel ca voi și e mai timid decât voi, așa că dând dovadă de pozitivitate, altruism și de incisivitate veți reuși să obțineți ceea ce vă doriți.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Balanță

Balanța intră într-o săptămână în care o situație care nu i-a dat pace câteva zile se sfârșește, dar totodată, după sfârșitul acestei situații, se impun transformări mari, dar cu orice preț. Încercați să acceptați această schimbare în profunzime, nu numai la suprafață, pentru că numai așa vei primi un impuls nou, un suflu nou, vei simți că renaști și reușești până la urmă, după toate întâmplările neplăcute, să refulezi. Dacă faci treaba asta, ai câștigat.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Scorpion

Scorpionul e pe val, pe vârf. Demararea unei acțiuni cu energia pe care o ai acum și care-ți era necesară, dar și cu combativitatea și tot aplombul pe care-l ai tu, te poate ajuta şi te poți lansa într-o afacere pe care ți-o dorești de multă vreme. Cineva mai tânăr, care crește pe lângă tine și învață, poate să fie asistentul tău sau chiar o rudă apropiată nu te va ajuta. Pasivitatea celui de lângă tine de multe ori te va deranja, dar asta nu înseamnă că nu poți să faci ca să obții ceva nou care te va relansa în afaceri.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Săgetător

Săgetătorul privește orizontul, e stăpân pe situație, are echilibru bun. Vei face o călătorie, posibil și în afara țării, dar numai doi porumbei. Ai succes, reușită, se ivește un contract benefic pe care îl semnezi în urma unei întâlniri care te încarcă cu energie și te determină să semnezi acel contract. Armonie în cuplu cu persoana iubită. Cu deplasarea pe care o faci, vei descoperi pasiunea care ți-a lipsit în ultima perioadă.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Capricorn

Capriconul se bate cap în cap cu timpul. Sentimentele lui exclusive, posesivitatea, gelozia și duritatea face să manevreze pe cei din jur și mai ales pe cei care îi sunt datori, care au niște bani să-i datoreze Capriconului. Are o săptămână în care manevrează banii cu o dexteritate extraordinară. Totuși, cât el e preocupat de bani și de alte sentimente, apare o întâlnire pasională și cu raporturi fizice și atracția fizică pe care Capricornul de multe ori o acceptă cu greu acum o primeşte repede și i se trezește în suflet dorința, de parcă sunt două suflete înlănțuite.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Vărsător

Aceşti nativi sunt cam lunatici. Te retragi în visare, în amintiri, ești precaut, te gândești la cai verzi pe pereți, dar adevărul este altul: ai emoții mari care te doboară. Emoțiile acestea ți-au dat undeva și indecizie, și o doză de pasivitate. Sfatul: revino la realitate, familia ta e îngrijorată că nu știe ce se întâmplă cu tine.

Horoscop cu Mihai Voropchievici, pentru Peşti

Peștii în săptămâna aceasta au orgoliul rănit. Mai are ceva furie vizavi și de partenerul de acasă, dar și ceva faţă de un coleg de la serviciu. E undeva bulversat din cauza unei situații pe care alții au creat-o, iar el este pus s-o rezolve. Are nervi și de multe ori singura rezolvare pentru eliminarea acestei situații e să ducă într-un colț și să plângă. Plângeți, că lacrimile curăță sufletul. Se impune prudență și înțelepciune la modul cum veți acționa. Nu acționați pe impuls, căci dacă sunteți violenți, ruptura și la serviciu, dar și în parteneriat, poate să apară foarte rapid.