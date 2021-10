Puterile nebănuite ale zodiilor, horoscopul alchimistului cu Mihai Voropchievici

Când era alchimie, însemna că exista o persoană deşteaptă şi pregătită care încerca prin tot felul de tertipuri să depisteze acel metal preţios sau să transforme fierul sau cuprul într-un metal preţios.

Aşa suntem şi noi. Fiecare om, prin datele lui de naştere, este posesorul unui tip de metal: că e preţios, semi-preţios, foarte preţios. Dar fiecare cu norocul lui la naştere.

Şi ca să depistăm numărul alchimic luăm ziua, luna şi anul naşterii şi adunăm cifră cu cifră. La fel cum calculăm pentru destin.

Am adunat cu ziua cu luna şi cu anul şi am obţinut două cifre. Le mai adunăm o dată, ca să rămână una singură. Dacă din adunare, am obţinut 1 şi 9, adunăm din nou 1+9 şi avem 10 şi este 1.

Dar, dacă adunând cifrele voastre de naştere şi ajungeţi la un număr care se termină cu 0, adică 20, 30, 40, 50, etc. nu mai adunaţi încă odată. Numărul vostru alchimic este 0, cel din coadă.

Horoscopul alchimistului, dezvăluiri cu Mihai Voropchievici

Vă dau un exemplu: 31.01.1998. Adunat dau 32. 3+2 a dat 5. Dar avem povestea cu 0 la coadă. 03.09.1999. Aici avem 40 şi vom fi tentaţi să spunem că numărul alchimic este 4, însă este 0.

Pentru început, vom lua caracteristicile alchimice ale numărului 1, care reprezintă semnul argintului.

Persoanele cu numărul alchimic 1 sunt maleabile precum argintul, dar totodată sunt prea puţin influenţaţi de mediu. Deci, ei au drumul lor, au stabilitate emoţională puternică. Sunt impunători, se lasă greu convinşi. Au calităţi de lideri şi uneori pot fi consideraţi chiar încăpăţânaţi. Sunteţi mânaţi de un puternic sentiment al libertăţii, dar totodată îţi onorezi cu promptitudine toate promisiunile făcute. Sunt persoane atrăgătoare şi ies în evidenţă oriunde s-ar afla. Se integrează cu dificultate într-un program strict sau supus rutinei. El face cu greu faţă rutinei. E o persoană care iubeşte spontaneitate, sportul, călătoriile.

Caracteristicile alchimice ale numărului 2, care reprezintă semnul fierului.

Persoanele cu energia fierului sunt atât de sensibil şi empatice, dar în contrar pe atât de puternice. Sunt persoane optimiste, reuşesc să meargă mai departe peste toate greutăţile vieţii făcând, în general, cele mai bune alegeri. Adică, fac alegeri, stau foarte mult şi se gândesc, şi până nu analizează de 100 de ori. Dar alege o singură dată pentru toată viaţa. Se bucură de prietenii adevărate, ei fiind oameni sinceri. Nu au obiceiul să judece greşelile celorlalţi şi nu poartă pică. Iartă cu uşurinţă, însă nu uită. Sunt foarte talentate, un gen de artişti, prezentând în general talente care înseamnă îndemânare.

Caracteristicile alchimice ale numărului 3, care reprezintă semnul mercurului.

Energie debordantă, imaginaţie fără graţie. Sunt persoane care se adaptează deosebit de uşor tuturor schimbărilor. Sunt persoane care trec cu mare uşurinţă peste greutăţile vieţii, fără să se lase afectaţi. Sunt persoane care aduc buna dispoziţie. În general, se pun la adăpost de toate aceste adăpost, elimină uşor energiile negative. Foarte optimişti, călătoresc mult şi au prieteni în toată lumea. Au abilităţi excelente de comunicare cu tendinţele în tot ceea ce este nou, monden şi modern.

Caracteristicile alchimice ale numărului 4, care reprezintă semnul zincului.

Cei născuţi sunt influenţa zincului sunt persoane stabile, conservatoare, sincere şi altruiste. Pe ei te poţi baza, şi pe prietenia lor, toată viaţa. Amabili şi joviali, atenţi la detalii, dar şi la nevoile celorlalţi. Sunt oameni altruişi şi generoşi, dar nu trebuie să se lase păcăliţi de cei care vor să profite de pe urma lor. Să aibă grijă să nu se lase păcăliţi. În familie sunt foarte devotaţi, loiali şi adesea sunt stâlpul responsabilităţilor de orice fel.

Caracteristicile alchimice ale numărului 5, care reprezintă semnul tablei.

Foarte sociabili, generoşi, ambiţioşi, totodată nativi familişti, dar şi muncitori. Plini de energie şi cu noroc în afaceri. Câştigurile vin la ei cu uşurinţă. Datorită ambiţiei puternice, reuşesc cam tot ce îşi propun în viaţă. Sunt norocoşii soartei. Au multe relaţii, cunoştinţe, de care se pot folosi în ascensiunea lor, dar la rândul lor vor ajuta şi ei pe alţii. Tind să fie persoane directe, dar exprimarea sinceră îl poate răni pe celălalt. Succesul lor în viaţă va fi precum o săgeată către cer.

Caracteristicile alchimice ale numărului 6, care reprezintă semnul plumbului.

Aceste persoane sunt persoane foarte sincere, statornice, cărora schimbările le aduc disconfort. Sunt persoane care au tabieturi, credinţele lor, un anumit stil de viaţă pe care tind să îl urmeze. Devine introvertit, timid şi sensibil, dar nu tolerează minciuna şi trădarea. De multe ori, preferă să rupă o prietenie dacă el consideră că celălalt a greşit faţă de el. Poate regreta ulterior. Nu îi sperie singurătate, pot fi persoane deosebit de creative, dar care lucrează mai bine singuri decât în echipă.

Caracteristicile alchimice ale numărului 7, care reprezintă semnul platinei.

Sunt foarte selectivi în ceea ce priveşte prietenii şi familia pe care şi-o formează. Deşi par sociabili şi au multe cunoştinţe, se deschid foarte greu şi sunt puţini cei cu care ei rezonează. E posibil să îşi întemeieze mai târziu o familie, fiind întotdeauna foarte selectiv, dar puţinii prieteni pe care îi au le sunt prieteni cu adevărat. Uneori pot părea foarte distanţi, dar asta se întâmplă pentru că îşi deschid cu greu personalitatea. Sunt persoane hotărâte şi astfel ajung să facă în viaţă doar ceea ce le place cu adevărat. Sunt persoane care pot avea mare succes în afaceri datorită spiritului foarte organizat.

Caracteristicile alchimice ale numărului 8, care reprezintă semnul nichelului.

Persoane învăluite de o aură aparte, persoane luminoase care se fac remarcate oriunde s-ar afla. Firi muncitoare, devotate şi optimiste. Pot avea o viaţă plină de aventuri pentru că nu se tem de nou, de multe ori îl provoacă. Ei trebuie să ştie, să cunoască. Tot ce îi determină să încerce tot timpul altceva. Se adaptează cu uşurinţă în faţa provocărilor vieţii şi ştiu să aleagă ce este mai bun pentru ei.

Caracteristicile alchimice ale numărului 9, care reprezintă semnul aurului.

Iubesc luxul, înconjuraţi de artă. Sunt norocoşi la bani, reuşesc cu uşurinţă atât în afaceri, cât şi în relaţiile cu ceilalţi. Se fac întotdeauna cunoscuţi şi se adaptează cu uşurinţă în orice mediu. Sunt persoane extrovertite, vesele şi optimiste care pot şi ştiu să cultive relaţii de lungă durată, devenind pentru cei din jur prieteni pe care te poţi baza toată viaţa. Au tendinţa de a exagera cu cheltuielile.

Caracteristicile alchimice ale numărului 0, care reprezintă semnul cuprului.

Deosebit de empatici, generoşi, joviali, atenţi la nevoile celorlalţi, altruişti până peste măsură, nu dau înapoi când vine vorba să ajute pe cineva. În spatele sensibilităţii lor sunt persoane cu caracter puternic care întotdeauna se ţin de cuvânt. Sunt dispuşi să accepte sacrificiul atunci când situaţia o cere. Sunt persoane devotate şi loiale, dar uneori pot deveni răzbunători.

