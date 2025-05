Nicușor Dan a calculat câți români trebuie să vină la vot pentru ca el să iasă președinte

Nicușor Dan spune că încă șase milioane de români trebuie să iasă la vot, comparativ cu turul 1, pentru ca el să devină președinte. FOTO: Hepta

Candidatul prezidențial Nicușor Dan spune că șansele sale de reușită cresc dacă vă exista o prezență mare la urne pe data de 18 mai, transmite Agerpres.

"Trebuie să vedem cu toții analizele sociologice: câți oameni spun că vor veni la vot; câți (vin) dintre cei care au votat alți candidați, în ce mod s-au reorientat... Dar, în principiu, o prezență de 11 milioane îmi dă șanse foarte mari să câștig", a estimat el.

Nicușor Dan s-a calificat, duminică, în turul al 2-lea al alegerilor prezidențiale, cu 1,97 milioane de voturi, la mare distanță în urma lui George Simion, care s-a clasat pe primul loc cu 3,86 milioane de voturi.

Nicușor Dan spune că participă la dezbateri "organizate serios" cu George Simion

În ceea ce privește participarea la o dezbatere electorală cu contracandidatul său, George Simion, primarul Capitalei a precizat că astfel de evenimente trebuie organizate de posturile tv sau alte instituții credibile.

"Pentru moment, există câteva, pentru săptămâna viitoare. Acestea sunt lucrurile serioase la care am spus că voi participa", a replicat el.

Nicușor Dan a respins ideea că ar "fugi" de o dezbatere.

"Cred că românii judecă cu capul lor şi văd ce e serios şi ce e fonfleu în campania asta. O să avem niște dezbateri la care sper să vină, organizate serios de posturi de televiziune", a spus el.

El a adăugat că una dintre temele care ar trebui dezbătute în cele două săptămâni de campanie este "cultura dialogului" în societatea românească.

Potrivit candidatului independent, politicienii trebuie să transmită mesaje care unesc societatea, nu care "incită" la violență.

"Eu sunt în spațiul public de 20 de ani şi niciodată nu am promovat ura. Bineînțeles că am criticat multă lume, în termeni decenți, cu argumente. Dar niciodată nu am promovat ura. Şi cred că una din temele acestei dezbateri prezidențiale este o cultură a dialogului față de o cultură a urii", a afirmat Nicușor Dan.