Semne puternice în palmă și influența lor asupra noastră, cu Mihai Voropchievici: "Are forțe nebănuite"

Numerologul Mihai Voropchievici a dezvăluit, în cadrul emisiunii Adevăruri ascunse, care sunt semnele puternice din palmă și ce puteri au acestea asupra noastră.

Sursa foto: antena3.ro

"Crucea mistică este un semn pe care nu toată lumea îl are. Sunt persoane care posedă această cruce mistică. Dacă o ai într-o anumită mână este și mai puternică.

E cel mai bine să o ai în mâna dreaptă. Dacă ești stângaci și o ai în dreapta, atunci puterile ei sunt atenuate.

Ea este localizată, de obicei, la intersecția a două linii sau între ele. Se bagă mai mult pe linia capului. De aceea se spune - Capul face, capul trage.

Are niște puteri nebănuite. Se mai poate localiza și între linia capului și linia inimii. Este și foarte subțire.

Dă niște forțe supranaturale. E ceva ieșit din comun."

Mihai Voropchievici: "Viața amoroasă va fi o inspirație"

"Crucea mistică se mai poate afla și sub fiecare deget. Sub fiecare munte de sub fiecare deget. Dacă se află sub arătător, adică sub Jupiter, ai foarte mult noroc. Ai o entitate extraordinară. E crucea mediumului.

Dacă ai această cruce poți absorbi informații prețioase. Acești oameni pot deveni profesori buni.

Dacă este sub degetul mijlociu, adică sub Saturnian, aici avem planeta vrăjitoarelor. Având aceste calități sunteți un profesor dur și strict.

Dacă apare crucea mistică pe inelar, ești binecuvântat de soare și Apolo. Poți atrage tot ce vrei în viață. Totodată, viața amoroasă va fi o inspirație pentru cei cu această cruce mistică sub inelar.

Degetul mic este influențat de Mercur. Mercur este și planeta magiei și a divinului. Apariția crucii sub acest deget înseamnă că ai descoperit lumea magică încă de la vârste fragede.

Aceste persoane sunt binecuvântate de Hermes și Mercur. Totodată, aceste persoane au o putere magică pentru care trebuie să-și folosească inima și creierul în dezoltarea ei.

În lumea vrăjitoarelor există și derapaje. Adică cu dorința de a se îmbogăți spun și bazaconii. Când ai niște calități și tu le folosești în detrimentul oamenilor pentru a-i păcăli, asta nu mai este cruce mistică, este crucea înșelătoriei. Când apare triunghiul sub degetul mic, te anunță că ti-ai pierdut calitățile.

Prezența liniilor pe partea laterală a degetului mic înseamnă că acel om are calități de vindecător. 7 linii înseamnă că persoana respectivă a fost un vindecător predestinat.

Sunt oameni care călătoresc în astral noaptea. Se observă niște linii în partea de jos a palmei. Se mai duc în alte vieți. Părăsesc corpul fizic și se plimbă.", a mai spus numerologul Mihai Voropchievici.