Ce provocări şi ce şanse avem în funcţie de "semnul vârstei", cu Mihai Voropchievici: "Anul către îndeplinirea dorinţelor inimii"

"Adunăm cifrele din vârsta noastră şi reducem la una singură. Dacă avem 36 de ani, adunăm 3 şi 6, iar semnul vârstei va fi 9.

Semnul cifrei 1 este anul aniversar. Îţi dă multă putere şi te ajută să faci tot ceea ce îţi doreşti. Vârsta 1 este foarte importantă ca să accepţi noi începuturi şi lucruri noi în viaţa ta. Deci, vine cu schimbare. Cu forţă şi putere lăuntrică.

Semnul cifrei 2 te poate purta către redescoperirea de sine. Către îndeplinirea dorinţelor inimii. Eşti tu cu tine. Este un an dedicat vindecării şi explorării. Când ai 2, este un an în care încerci să-ţi vindeci sufletul. E ca o vindecare. Trebuie să închei toate socotelile cu trecutul. Este un an foarte greu, pentru că te pune să lucrezi tu cu tine. Tu cu tine să discuţi şi unde trebuie să aplici. E ca un tratament. Ai primit reţeta.

Semnul cifrei 3. Este un an foarte frumos. Este despre frumuseţe. Femeile în general sunt supraadmirate şi supracurtate. Să aibă grijă. Sunt super atrăgătoare doamnele. Să fie naturale, pentru că se vorbeşte despre punerea în plin plan a dorinţelor.

Semnul cifrei 4 ne ajută să ne conectăm cu energiile noastre şi să credem mai mult în potenţialul pe care îl avem. Ne dă stabilitate. Patru te mai scoate şi din zona de confort. Vrei să fii anost şi să trăieşti în obscuritate? Rămâi acolo. Dar nu e recomandat.

Semnul cifrei 5 este legat de găsirea fericirii personale. Trebuie să te ocupi să-ţi găsesc un partener. Nu trebuie să fii singur. Este posibil când îţi poţi apropia pe cineva. Noi stăm ascunşi şi nu e bine. Succesul este de partea ta cu cifra 5. Anul 5 aduce schimbări în profesie.

Semnul cifrei 6 este un semn intens în care se învaţă multe lecţii de viaţă. Şi vei cunoaşte foarte mulţi oameni care te vor impresiona. Într-un aşa an apar tot felul de neştiute şi eşti fascinat de asta. Este important să-ţi gestionezi resursele. Universul trimite semnale. Se va găsi un echilibru între dragoste şi carieră.

Semnul cifrei 7 este un semn al împlinirii. Se găseşte adevăratul sens în viaţă. Dă sens vieţii. Când ai această vibraţie, deja ştii că ai găsit ceva ce ţi-ai dorit. Afli de ce eşti pe acest tărâm. Mai afli şi cum poţi să le fii oamenilor de folos.

Semnul cifrei 8 este anul prosperităţii. Este anul în care vei cunoaşte cu adevărat succesul. Culegi roadele tuturor eforturilor. Aduce bani şi abundenţă. Vei fi subiectul celor din jur. Poţi câştiga şi la loto. Trebuie să şi dai din bogăţie, că altfel rămâi fără.

Semnul cifrei 9 este o cifră dinamică. Îţi aduce multe evenimente şi bune şi rele. Aduce şi factorul de neprevăzut. Este şi final de ciclu. Este un an extraordinar de important. Este vârsta care face legătura dintre ce s-a terminat şi te obligă la pregătirea pentru ciclul următor. Viaţa fiecăruia ia o turnură palpitantă. Vin şi pedepse karmice.", a spus numerologul Mihai Voropchievici.

La cifrele duble, totul se amplifică, pornind de la cifra simplă.

11, 22 sunt vârste la care ai nevoie de ajutor de la cei din jur. Au încărcături foarte mari.

11 este vârsta teribilismului,

22 o vârstă a înţelepciunii acumulate până atunci.

33 este cifră de sacrificiu.

44 se compară cu dublul lui 4...

55 este un nou început