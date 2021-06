Zodiile care nu se potrivesc în dragoste, cu Mihai Voropchievici: "Ce combinaţii de zodii pot ajunge la divorţ"

Numerologul a precizat că, în unele cazuri, în funcție de ascendent, ora nașterii sau alte variabile, până și aceste perechi de zodii pot să conviețuiască totuși destul de bine.

"Adevărul e că poate nu sunt atât de marcante cununia, căsătoria sau nașterea unui copil, pe cât de marcant este un divorț. Și pentru cel care trece prin el și pentru cei care au participat pe lângă el", a spus Mihai Voropchievici.

Iată ce cupluri pot ajunge repede la divorț:

Berbec - Scorpion

Avem Foc și Apă, deci apa stinge focul, iar focul dacă încearcă poate să fiarbă apa și să o vaporizeze și tot s-a distrus. Amândoi sunt firi puternice, caută să domine, fiecare vrea să fie deasupra, el să ia toate deciziile, iar celălalt să se conformeze. Doresc să conțină ambii controlul, fără compromisuri. Scorpionul este și gelos, iar Berbecul este mai săltăreț, mai plimbăreț. Scorpionul iubește o singură dată și dacă îl prinde pe Berbec că dă dovezi de infidelitate, nici măcar prima oară nu-l iartă. Se vor înfuria întotdeauna reciproc, iar șansele de supraviețuire ale unui cuplu între Berbec și Scorpion sunt mici.

Taur - Vărsător

Aer și Pământ. Oricât ar părea ei de conservatori, de iubitori, de oameni cu capul pe umeri, au șanse foarte puține să rămână împreună. Taurul și Vărsătorul nu fac casă împreună din cauza convenționalității și tradiționalismului Taurului. Taurii au și o doză de gelozie, pe când Vărsătorul este creativ, inovator. Taurul vrea lucruri scumpe, Vărsătorul vrea.. "abracadabra" pe cât posibil. Și pentru că Taurul e familist, Vărsătorul se va plictisi teribil. Unul vrea expansiune, celălalt vrea liniște și armonie în casă, așa că vor apărea mereu stări de conflict între ei, așa că divorțul nu va fi decât o simplă formalitate.

Gemeni și Fecioară

Gemenii sunt niște volatili, spirite libere, vor să trăiască, să simtă viața, să simtă bucuriie vieții. Fecioara, de cealaltă parte, vrea tradiționalism și nu face compromisuri. Dacă Fecioara îi dă o oarecare libertate partenerului din Gemeni, acesta nu va mai face prea multe prostii și se va autoresponsabiliza.

Rac și Berbec

Apă și Foc, deci total diferiți. Berbecul are un pic de diplomație, dar nu este punctul lui forte, iar Racul are nevoie de liniște. În plus de asta, Racul care este prin excelență loial și sensibil, iar Bebecul nu va înțelege niciodată sensibilitatea acestuia, iar Racii nu vor înțelege de ce Berbecii sunt atât de neserioși și infideli.

Leu și Taur

Taurul vrea liniște, conservatorism, iar Leul vrea agitație, să fie văzut, să vadă, să lumineze, iar Taurul zice "stai jupâne aici că te iau în coarne". Taurul vrea să vadă numai ce-o place lui, dar nu vrea să vadă vedetismul Leului, strălucirea Leului, pentru că el și-a luat un partener ca să-l țină în casă, nu ca să-l vadă toată lumea.

Fecioară și Balanță

Fecioara tinde să-l scoată din amorțeală pe nativul din Balanță. Balanța este ordonată și, la fel ca și Leul, are nevoie de oameni în jurul său, are nevoie de comunicare, să fie în centrul atenției. Fecioara, care este un semn perfecționist, va căuta pe cât posibil să echilibreze în continuu Balanța. Iar Balanța nu înțelege nevoia Fecioarei de a avea tot ce e mai bun.

Continuarea, în materialul video:

