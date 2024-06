Clotilde Armand nu se dă bătută. Face acuzații grave și susține că a recuperat sute de voturi

Primarul Sectorului 1 a avut o cădere nervoasă în fața jurnaliștilor.

Sursa foto: Radu Tuta / Agerpres

La patru zile de la alegeri, în Sectorul 1 din Capitală scandalul continuă iar Clotilde Armand face acuzații grave de fraudă. Aflată încă în funcție, Clotilde Armand a acuzat că ar fi dispărut 1000 de voturi și și-a vărsat nervii pe jurnaliști.

De cealaltă parte, cei implicați în numărarea voturilor și centralizarea lor susțin că nu au trăit în viața lor așa teroare ca în ultimele trei zile.

”Mai este o singură secție care nu a fost validată de BEC”

Între timp, la Sectorul 1, membrii Biroului Electoral au decis renumărarea voturilor în două secții.

George Tuță, candidatul PNL, susține că a câștigat cu un avantaj de peste 670 de voturi, în timp ce Clotilde Armand susține că a fost fraudată.

”Cred că ce s-a întâmplat duminică în Sectorul 1 a fost un lucru extrem de important. Și anume că cetățenii și-au dorit să pună capăt circului și scandalului permanent care păcate, pentru foarte mulți oameni a continuat timp de trei zile. Mai este o singură secție de vot care nu a fost validată de către Biroul Electoral. În această secție eu am 450 de voturi, doamna Armand are 404, dacă îmi aduc bine aminte” a declarat George Tuță.

Cădere nervoasă în fața jurnaliștilor

Pe de altă parte, Clotilde Armand a avut, ieri, o cădere nervoasă, în momentul în care presa i-a adresat întrebări legate de scandalul cu buletinele de vot. Ea a început să ţipe şi să ceară demisii, după ce a fost rugată să arate dovezi că a depus plângeri penale în scandalul de la Sectorul 1.

”Groază, teroare, nu am mai trăit așa ceva”

Iar funcționarii care au muncit în condiții inumane fac acuzații grave despre coșmarul celor trei zile de după alegeri.

”42 de ore de nesomn. Groază, teroare, nu am trăit în viața mea așa ceva. Nu am fost întrebați dacă avem apă, dacă avem mâncare, nu am fost lăsată nici măcar să ies până la mașină să îmi iau ceva să mă schimb”, a povestit o membră a unei secții de votare.

Clotilde Armand susține că a depus plângere penală împotriva Directorului Autorității Electorale Permanente, Toni Greblă.