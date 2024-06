Gabriela Firea, după ce a pierdut alegerile pentru Primăria Capitalei: „Poate am avut o campanie prea serioasă”

Candidatul PSD a transmis un mesaj și pentru Nicușor Dan

Gabriela Firea a reacționat după ce a pierdut alegerile la Primăria Capitalei în favoarea lui Nicușor Dan. Candidatul PSD afirmă că a avut o campanie "care poate a fost prea serioasă", "bazată pe soluţii" iar din acest motiv nu a ajuns mesajul său la toţi bucureştenii.

"Nu vreau să reproşez nimănui nimic. Vreau să numărăm voturile, buletinele de vot, să avem o imagine clară asupra acestui rezultat şi avem timp să facem şi analize. (...) Au fost în zona aceasta de centru-stânga mulţi candidaţi, am fost mulţi candidaţi şi în coaliţie, aşa a fost decizia.

Acum ce putem să mai facem? (...) Eu am făcut o campanie corectă, bazată pe soluţii, din păcate ceilalţi contracandidaţi, domni, de dimineaţă până seara mă atacau pe mine ca şi cum eu eram primarul în funcţie şi eu trebuia să fac bilanţul guvernării locale. Aşa au găsit ei de cuviinţă, cu fraze foarte urâte şi anumite expresii de la periferia vocabularului", a spus Firea, duminica seara, la sediul central al PSD.

Gabriela Firea: "Campania mea a fost prea serioasă, prea sobră, nu am cântat, nu am dansat"

"Eu am făcut o campanie bazată pe soluţii, pe idei, ce am lăsat la primărie, ce vreau să continui şi ce proiecte noi am. Nu ştiu, campania mea a fost prea serioasă, prea sobră, nu am cântat, nu am dansat, nu am vorbit urât, nu am spus nu ştiu ce cuvinte atractive care să creeze titluri.

Poate a fost o campanie prea serioasă, profesionistă şi din acest punct de vedere poate nu am ajuns cu această campanie serioasă considerată poate, de presă, anostă, nu am ajuns la toţi bucureştenii cu acest mesaj", a adăugat Gabriela Firea.

Ea a precizat că social-democraţii "au tras învăţămintele" din această campanie pentru ca în următoarele campanii să fie mai convingători.

Firea i-a transmis un mesaj primarului general al Capitalei, Nicuşor Dan.

"Dacă va rămâne scorul acelaşi, mesajul ar fi acela să aibă un mandat ceva mai dinamic, mai transparent şi să lucreze într-un ritm mai rapid pentru că bucureştenii merită ca administraţia să fie mai aproape de oameni".