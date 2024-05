Gabriela Firea: "Pierdem cu toții mult timp prețios în trafic. Soluţii există!"

⚠️ Pierdem cu toții mult timp prețios în trafic. ? SOLUȚII există! Am lăsat în primărie Planul de Mobilitate Durabilă 2016 – 2030, realizat împreună cu specialiștii BERD, aprobat în 2017. Administrația ultimilor ani nu s-a preocupat prea mult, a pasat responsabilitatea către alții și a blocat proiectele primarilor de sectoare. ?? Am fost împreună cu Robert Negoita, colegul meu primarul de la Sectorul 3, să văd cum zac nefolosite materialele pentru pasajele blocate. Este trist! ? E foarte importantă colaborarea dintre Primăria generală și cele de sector, iar după cum știți am o bună relație cu primarii de sectoare. Sunt convinsă că vom lucra foarte bine împreună, după 9 iunie.