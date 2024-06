Sebastian Burduja promite reforma Poliţiei Locale în Bucureşti. Vrea patrule în proximitatea școlilor

Candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Sebastian Burduja, declară că primul lucru de care se va ocupa, daca va câştiga alegerile, este reforma Poliției Locale.

Sebastian Burduja a declarat marţi, la Antena 3 CNN, că prioritatea zero, pentru el, este siguranța publică a oraşului. Lupta cu clanurile, traficul și consumul de droguri, a precizat candidatul PNL pentru Primăria Capitalei.

Potrivit lui, lupta cu traficul și consumul de droguri e cea mai importantă problemă a bucureștenilor.

„Noi am făcut sondaje pe tema asta. Ai instrument Poliția Locală a Municipiului București, care are nevoie de reformă, are nevoie de angajări pe bune, are nevoie de meritocrație. Are nevoie de patrule care să stea în proximitatea școlilor, în parcurile publice și în zonele sensibile. (...)

Ştiu eu că Aleea Livezilor din Sectorul 5 este aleea drogurilor. Așa e cunoscută. Știu eu că strada Viitorului din Sectorul 2 este cunoscută drept strada heroinei.

Bun, deci, se cunosc aceste locuri. Trebuie doar să vrei să întărești Poliţia Locală, să-i dispui să stea acolo, să supraveghezi video aceste zone. Când ai prins un traficant, îl calci pur și simplu în picioare că nu există altă variantă.

Și pe de altă parte, victimele consumului de droguri au nevoie de sprijin”, a mai spus candidatul PNL la Primăria Capitalei.

„Care e prima răspundere într-un oraș? A primarului, a gospodarului cetății, da? Dacă în acest oraș nu există părinte, copiii mei sunt mici...

Dacă aveți copii în școală generală sau liceu, cu siguranță prima temere este să nu devină victime ale consumului de droguri.

Asta este realitatea”, a completat Sebastian Burduja la Antena 3 CNN.