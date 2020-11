Donald Trump s-a dezlănţuit pe Twitter în timp ce echipa sa încearcă să strângă bani pentru contestarea alegerilor în justiţie

They are working hard to make up 500,000 vote advantage in Pennsylvania disappear — ASAP. Likewise, Michigan and others!

În fine, liderul de la Casa Albă a comentat şi evoluţia din Pennsylvania:

"Câştigăm în Pennsylvania la diferenţă mare, dar secretarul de stat tocmai ce a anunţat că au rămas 'milioane de voturi de numărat'".

We are winning Pennsylvania big, but the PA Secretary of State just announced that there are “Millions of ballots left to be counted.”