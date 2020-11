Mihai Gâdea, transmisiune specială: Tensiune maximă la alegerile din SUA - bătălia de la urne ar putea ajunge în justiție

Atmosfera este deosebit de tensionată în SUA în aceste momente, deoarece grupări extremiste, monitorizate atent de autoritățile americane, plănuiesc atacuri violente dacă rezultatul alegerilor nu va fi cel așteptat de acestea.

Pe de altă parte, cetățenii de rând s-au trezit la prima oră pentru a-și exercita dreptul de vot și au format cozi uriașe la secțiile de votare.

"Am mers până în Maryland și am văzut cum se desfășoară procesul de votare, am văzut cozi uriașe, oameni foarte determinați, care știu foarte bine ce au de făcut. Am stat de vorbă cu ei, am găsit și români, am stat de vorbă și cu americani.

Același lucru se întâmplă și în Washington , dar acolo, una dintre temerile majore sunt legate de protestele care ar putea să urmeze. Ceea ce contează cel mai mult este cine obține 270 de voturi electorale. E posibil ca rezultatul votului să-l aflăm în această seară, dar foarte posibil, însă, va fi să așteptăm poate zile. Pentru că așa cum evoluează lucrurile pare că această bătălie care se duce acum la urne se va muta în justiție. Deja există semne legate de faptul că în Texas și în Pennsylvania s-ar putea întâmpla acest lucru", a spus Mihai Gâdea, în corespondența specială din SUA.

Peste 95 de milioane de cetăţeni americani au votat anticipat în scrutinul prezidenţial din Statele Unite, conform datelor centralizate de Proiectul pentru alegeri al Universităţii din Florida, relatează agenţia Reuters.

Numărul persoanelor care au votat deja reprezintă 69% din totalul prezenţei la vot în scrutinul prezidenţial din 2016. Participarea masivă la scrutin prin prezenţa la vot în mod anticipat ori prin corespondenţă se explică în primul rând prin pandemia care afectează puternic Statele Unite.

Experţii anticipează că prezenţa la urne va depăşi nivelul de 138 de milioane de persoane, înregistrat în 2016.