Dan Nica: "Parlamentul European, locul în care chiar poți să faci ceva pentru români"

Europarlamentarul Dan Nica a vorbit în cadrul unui interviu Be Eu despre importanța rolului europarlamentarilor români pentru România.

Dan Nica, europarlamentar PSD a vorbit despre rolul pe care îl are, de fapt, un europarlamentar pentru țara lui și cât de importante sunt deciziile pe care le ia acesta.

"Primesc des întrebarea: ce faceți voi în Parlamentul European. În Parlamentul European dacă vrei să faci ceva pentru România și pentru Români este chiar locul în care poți să faci aceste lucruri. Comisia Europeană face o propunere care este mai avantajoasă sau mai puțin avantajoasă pentru diverse state membre.

Întrebarea este cum face ca acea propunere să avantajeze mai mult România și pe români? Aici este bătălia pe care am dus-o eu și cred că am reușit câteva lucruri de care sunt mulțumit. Grupul și alianța Partidului Social Democrat au făcut diferența în multe voturi la limită și în care punctele noastre de vedere au avut câștig de cauză", a explicat europarlamentarul.

Totodată, Dan Nica a precizat și care sunt realizările sale de când se află în funcția de europarlamentar.

"M-am luptat foarte mult ca la regenerabile să existe un sistem foarte lejer și să nu mai fie această birocrație. Foarte mulți dintre români vor să aibă panouri solare, acces la energii regenerabile, dar în același timp sunt mulți care au firme mici și mijlocii, hoteluri restaurante.

În al doilea rând partea cu REMIT. Eu am fost raportor pe cipuri și m-am bucurat mult să pot introduce această reglementare privitoare la fabricarea de cipuri în Uniunea Europeană. În agricultură am reușit ca anumite prevederi să le scoatem cu votul nostru. Am reușit ca la pesticide să dăm peste cam acea prevedere care era incorectă", a spus Dan Nica.

