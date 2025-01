Intri într-un magazin unde la intrare scrie că sunt reduceri de 70%, dar la raft nu e așa. Ai o soluție și în România, și în Franța

Sunt situații când în magazine e promovată la intrare o perioadă de reduceri majore la produse, dar la raft, aceste reduceri nu se găsesc.FOTO: Getty Images

Cumpărarea unui produs online poate duce și la situații în care cel care a comandat să primească un produs neconform sau stricat. De asemenea, sunt situații când în magazine e promovată la intrare o perioadă de reduceri majore la produse, dar la raft, aceste reduceri nu se găsesc. Pentru aceste probleme, oamenii trebuie să facă sesizări, pentru că orice reclamație duce la intensificarea controlului. Toate aceste aspecte au fost discutate sâmbătă, la emisiunea Be EU, cu comisarul european Maria Grapini.

Sabina Iosub: Vă mulțumesc doamna Grapini pentru prezența. Dumneavoastră, sunteți în această comisie care se referă la piața internă și protecția consumatorului. Am discutat mult la Be EU despre foarte multe situații ce țineau de protecția consumatorului. Îmi aduc aminte de dublu standard, îmi aduc aminte de tot ceea ce înseamnă zona digitală, etc. La acest al treilea mandat, care sunt prioritățile comisiei?

Maria Grapini: În primul rând trebuie să spun o nemulțumire a mea că nu avem de data aceasta un comisar cu un portofoliu care să se cheme - piața internă și protecția consumatorilor. Așa a gândit-o președinta. Piața internă acum ține de mai mulți comisari, dar prioritățile sunt foarte clare. Recent am dezbătut în Parlament cum să facem să protejăm consumatorii de concurența neloială, mai ales prin comerțul online În dezbaterea care am avut-o chiar am pus întrebarea comisarului cum facem ca miliardele de pachete care vin online, să putem să le verificăm? Sigur că din acest mandat intră și noul regulament al vămilor, am fost și raportor aici, sunt mult mai multe reglementări prin care ar trebui să putem să avem filtre mai multe. Comisarul la dezbatere spunea că doar în șase luni s-au descoperit 60.000 de produse. Sigur, sunt puține față de miliardele de produse care vin, dar poate că și acea reglementare la care eu m-am opus la început, și anume la noul cod vamal, până acum, până va intra noul cod vamal, știm că pachetele până la 150 euro erau scutite de TVA. În general, miliardele de pachete veneau din țări terțe și constatarea Comisiei, la anumite analize, a fost aceea că cetățeanul ia mai multe tranșe de până la 150 euro.

E o mică concurență neloială pentru întreprinzătorii care ar face să zic import sau producătorii din piața internă. Poate și acest lucru introducându-se acum de la zero valoarea, de la zero în sus, taxele să se mai diminueze. Este foarte important cum colaborează autoritățile vămilor cu autoritățile pentru protecția consumatorului - s-a creat o rețea a autorităților pentru protecția consumatorului - și până la urmă cum cooperează și cu cetățenii. Pentru că, reclamația cetățeanului duce la o intensificare a controlului. Știm de unde vine produsul care a fost reclamat, s-a introdus și la second-hand. Acum avem reglementare pentru securitatea produsului, platforme despre care s-a discutat atât de mult. Avem reglementare foarte clară, trebuie numit un responsabil chiar și la platformele mici, nu numai la cele mari. Pe tot lanțul valoric al produsului care va răspunde, el este desemnat responsabil dacă produsul este neconform.

Apoi se face acea penalizare până la 6% din cifra de afaceri. Și nu-i deloc puțin pentru marele platforme și pentru cei care comercializează. Mă refer la Amazon. Este extrem de important să existe cooperare.

Sabina Iosub: Ce au de făcut autoritățile? Dar consumatorii, cetățenii?

Maria Grapini: Pentru prima dată va fi acest hub, acea Autoritate Europeană a Vămilor pe care n-am avut-o până acum. Problema e cum comunică autoritățile naționale cu Autoritatea Europeană, pentru că n-ai cum să prelucrezi o dată o neconformitate dacă n-o primești. În primul rând, autoritățile vămilor naționale trebuie să intre în acea rețea care s-a creat la nivel european. Ca să dau un exemplu, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului a fost sesizată cu un produs de către un cetățean sau o firmă, un produs este neconform, imediat sesizează Autoritatea Vămilor din România. De data asta informează autoritatea europeană, încât să se tragă semnalul de alarmă, să se aprindă beculețul la toate cele 27 de autorități pentru a preveni intrarea mai departe a firmelor.

Ce trebuie să facă cetățenii? În momentul în care apare produsul, avem reglementarea legată de dreptul la reparație, de exemplu. M-aș bucura dacă autoritatea din România ar face o statistică. Câți consumatori au apelat la acest drept pe care îl au? Da, să returneze produsul, să-l înlocuiască, să-l repare? Prea puțin? De ce? Poate că există încă temerea asta de birocrație.

După 5 ani de muncă s-a reglementat datoria de vigilență. Este o reglementare pe care trebuie să o știe toate statele membre și să și-o aplice pe tot lanțul valoric. Spuneați că da, poate că nu sunt informați și nu știu care sunt drepturile. Ei bine, în urmă ați întrebat ce își propune Comisia în următorii 5 ani. Am propus și acea alocare de bugete pentru campanie de informare pentru că eu văd, probez eu reacțiile autorităților naționale.

Acuma nu știu dacă la mine și la doar la mine reacționează, dar recent am fost la un magazin din Timișoara și n-a fost în regulă pentru că se punea o etichetă mare la intrare cu reducere și când te duceai să cumperi de acolo și luai produsul, știind că acolo scrie mare - reducere, pe etichetă nu mai era scris și când te duceai la casă spunea: îmi pare rău, produsul ăsta nu intră la marea pancartă pusă acolo. Am scris Autorității pentru Protecția Consumatorului că nu este o informare justă, corectă și să știți că am primit răspuns chiar în termen de 30 de zile că a fost sancționată firma. Acuma sigur, eu nu sunt bucuroasă ca firmele să fie sancționate, dar totuși prioritatea numărul unu este să protejăm consumatorul.

Sabina Iosub: Dar păcăleala aceasta să știți că am văzut-o și în magazine de aici din Franța, de exemplu, sau în Belgia 50-70% reduceri scrie mare pe geam și te face să intri în magazin și după ce ai intrat în magazin, eventual vezi într-un colț câteva produse care sunt cu această reducere și nu neapărat scrie pe toate. Eu, de exemplu, dacă văd asta aici în Franța, ce am de făcut?

Maria Grapini: Ca cetățean european puteți reclama oriunde în cele 27 de state, dar este o mică diferență, pentru că și eu am intrat în magazinele de aici de la Bruxelles. Acolo când în aceste magazine unde scrie că există reducere sunt stand-ere cu produse la care scrie separat 20% 30% 50% afișul este mare, dar pe eticheta produsului totuși scrie este pusă bulină acolo și scrie 20% sau 30%.

Ce am reclamat eu este că în România nu mai apărea pe etichetă, de aia am spus că informarea incompletă a consumatorului nu mai apărea, că acel produs n-are nicio reducere.

Eu cred foarte mult că în acest mandat și revin iarăși la raportul ETA pe care l-am dezbătut recent și pe care l-am citit și pe care-l agreez, este extrem de important să vedem cum așezăm tot ce am reglementat, pentru că reglementarea a luat-o înaintea posibilității de implementare.

Voi cere un buget, avem voie să punem proiecte pilot și, iată, voi pune un proiect pilot pentru informarea cetățenilor, pentru că, din păcate, constatăm - și eu pot să spun asta din 2014 până acum - că foarte lent s-au scos din piața internă produsele neconforme, produsele cu dublu standard, cu dublă calitate, contrafăcute, ca să vorbim foarte clar și cu preț de dumping.

Aceste lucruri sunt de două ori nocive - o dată pentru consumator și a 2-a oară pentru concurența loială, pentru producătorii din piața internă.

Avem reglementate toate posibilitățile de contracarare a produselor neconforme și a intrării în piață. Problema este de aplicare și teama mea este, așa cum am spus-o de fiecare dată, ca în cele 27 de state să nu lucreze uniform autoritățile vamale de control. Da, vedem și la noi, degeaba ai pe hârtie, dacă nu s-a controlat. Posibilitățile de dotare a aparaturilor de control - cum controlez eu, să zicem, conținutul unui produs. Păi trebuie să am un laborator.

Dacă aceste autorități nu vor lucra în rețea, așa cum s-a propus aici și nu-și vor transmite unul de la altul informațiile și nu vor fi foarte riguroși, degeaba am reglementat.

Sunt din partea economiei private și sunt mai critică din acest punct de vedere, pentru că până la urmă, pe cetățean nu-l interesează cât ai lucrat la un document, îl interesează dacă efectul aplicării acelei măsuri duce la să nu mai cumpere un produs contrafăcut, sau un produs care, în momentul când îl bagă în priză, nu mai funcționează.