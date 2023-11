Klaus Iohannis: "Vizita de la Bruxelles este o continuare firească a dialogului, axat pe dezvoltare"

Klaus Iohnnis, președintele României, și Alexander De Croo, premierul Belgiei, au discutat, miercuri, la Bruxelles, despre situația internațională, despre aderarea României la Schengen, sursa nucleară de energie pe teritoriul statului român și aderarea Republicii Moldova și Ucrainei la UE.

„Vizita pe care o efectuez astăzi la Bruxelles este o continuare firească a dialogului nostru la nivel înalt, axat pe dezvoltarea continuă a legăturilor excelente dintre România și Regatul Belgiei.

În cadrul discuțiilor am salutat creșterea cooperării noastre economice, inclusiv a comerțului bilateral din ultimii ani. Am evidențiat totodată existența unui nivel ridicat al investițiilor directe belgiene în România, precum și prezența semnificativă a antreprenorilor români în Belgia.

Am salutat rolul deosebit al comunității românești din Belgia și sprijinul solid pe care autoritățile belgiene îl acordă membrilor comunității noastre de aici, de exemplu pe linie de integrare și acces la educație”, a declarat președintele României.

Iohannis a transmis că un subiect important de pe agenda de discuții a fost colaborarea dintre Belgia și România privind tehnologia reactoarelor nucleare.

„Colaborarea în domenii precum cercetarea, sănătatea, sursele alternative de energie, apărarea și educația s-a aflat, totodată, pe agenda noastră de discuții. În domeniul energiei, mă bucur că a fost încheiat astăzi și un Memorandum de înțelegere privind tehnologia reactoarelor nucleare cu neutroni rapizi răciți cu plumb topit între instituțiile de profil din România și Belgia, respectiv alte trei instituții din Italia și Statele Unite”.

De asemenea, președintele a punctat importanța prezenței trupelor belgiene pe teritoriul României, care participă la apărare și descurajarea Rusiei, aflată în conflict cu Ucraina, țara vecină cu România.

„Foarte important, am reiterat aprecierea României pentru prezența trupelor belgiene pe teritoriul țării noastre, în cadrul posturii NATO de descurajare și apărare. Prezența militarilor belgieni reprezintă un semnal puternic atât sub aspectul solidarității Aliate, în contextul înrăutățirii situației de securitate din vecinătatea noastră, cât și al relației noastre bilaterale solide. Am discutat, de altfel, cu privire la situația de securitate din regiunea Mării Negre, la provocările generate de războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, reiterând sprijinul ferm multidimensional pentru Ucraina, atât timp cât va fi necesar”.

Klaus Iohannis și Alexander De Croo au discutat și despre situația din Orientul Mijlociu, mai exact conflictul dintre Israel și Palestina.

„Am avut, bineînțeles, și un schimb amplu de opinii asupra situației îngrijorătoare din Orientul Mijlociu. România a transmis sprijinul deplin pentru Israel, care are dreptul legitim de a se apăra, cu respectarea dreptului internațional umanitar. Am prezentat poziția României privind nevoia protejării tuturor civililor și a eliberării imediate a ostaticilor, precum și referitor la importanța acțiunii umanitare în sprijinul populației palestiniene din Fâșia Gaza. Am evidențiat că este esențială evitarea escaladării conflictului, printr-o acțiune coordonată cu partenerii regionali și Statele Unite, cu scopul obținerii unei păci durabile, în baza soluției celor două state”.

Blegia și-a exprimat din nou susținerea față de România în ceea ce privește aderarea la Spațiul Schengen.

„Am discutat și despre modalitățile de avansare a proiectului european, despre importanța menținerii coeziunii, unității și solidarității europene, în special în contextul geopolitic și pre-electoral de la nivel european. Am accentuat importanța unei cooperări strânse între România și Belgia, inclusiv în contextul viitoarei Președinții belgiene a Consiliului Uniunii Europene. Am exprimat apreciere pentru sprijinul constant al Belgiei pentru aderarea României la spațiul Schengen. Discuțiile noastre au abordat și tema procesului de extindere a Uniunii Europene. Politica de extindere este un proces cu valențe strategice, care trebuie continuat”.

Președintele a transmis că atât România, cât și Belgia, susțin eforturile de aderare ale Ucrainei și Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

„În acest context, am reiterat sprijinul principial și ferm al României pentru parcursul european al Republicii Moldova și al Ucrainei, precum și al partenerilor din Balcanii de Vest, pe baza meritelor proprii ale candidaților în procesele de reformă. Totodată, am reiterat susținerea fermă a României pentru adoptarea până la finalul acestui an a deciziei de deschidere a negocierilor de aderare cu Ucraina și Republica Moldova. În încheiere, doresc să salut parteneriatul strâns și de încredere dintre România și Regatul Belgiei!”, a concluzionat președintele.