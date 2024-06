Prioritățile majore ale instituțiilor europene, în următorii patru ani

Uniunea Europeană are mai multe teme majore pe agenda sa, precum situația din Ucraina, Green Deal sau digitalizare

Sunt câteva teme majore pe care Uniunea Europeană va trebui să se concentreze în continuare. Fie că vorbim despre situația din Ucraina, despre Green Deal sau digitalizare, de exemplu. Aceste teme sunt influențate de contextul geopolitic, economic și social, precum și de prioritățile noului Parlament European.

Vorbim, în primul rând, despre situația din Ucraina. Uniunea va continua să ofere sprijin economic, militar și umanitar Ucrainei în contextul conflictului cu Rusia. De asemenea, politica sancțiunilor va rămâne un instrument esențial în răspunsul la agresiunea rusă, iar după încheierea conflictului va trebui să joace un rol major în eforturile de reconstrucție a Ucrainei.

De la invazia pe scară largă a Rusiei în 2022, aliații au oferit Ucrainei sprijin militar în valoare de aproximativ 40 de miliarde de euro în fiecare an. Trebuie să menținem cel puțin acest nivel de sprijin în fiecare an, atât timp cât este necesar. Am propus, de asemenea, ca aliații să împartă această povară în mod echitabil. Acest lucru va îmbunătăți responsabilitatea și va oferi Ucrainei predictibilitatea de care are nevoie pentru a planifica pe termen lung”, a declarat Jens Stoltenberg, secretar general NATO.

O altă prioritate este legată de politicile de mediu. În cazul tranziției energetice se va continua promovarea surselor de energie regenerabilă și reducerea dependenței de combustibilii fosili. În plus, există un plan pentru implementarea de măsuri pentru atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră până în 2050. Asta se va face şi prin promovarea reciclării și a utilizării eficiente a resurselor pentru a reduce deșeurile și impactul asupra mediului.

”Pentru mine, personal, îmi dau multă speranță lucrând cu alți tineri și văzând că și altora le pasă de aceleași lucruri și că, știți, ne susținem unii pe alții în căutarea unor soluții climatice. Da, simt că acestea sunt oportunități foarte bune pentru a găsi o comunitate și pentru a avea un sentiment de speranță”, a spus Libby Kramer, membru Climate Generation.

Prioritară va fi și sprijinirea transformării digitale a economiilor europene prin investiții în infrastructură digitală și competențe digitale. Există deja stabilit un cadru de reglementare pentru noile tehnologii, cum ar fi inteligența artificială, pentru a asigura utilizarea lor etică și responsabilă. Noua legislaţie va trebui transpusă de fiecare stat membru în parte. Nu în ultimul rând, va trebui întărită securitatea cibernetică pentru a proteja infrastructurile critice și datele cetățenilor.

”Acest lucru face parte din războiul de agresiune al Rusiei, pe care îl duc în mod fizic în Ucraina, dar și în mod digital în întreaga Europă. Acest lucru a fost acum foarte mult, subliniat de asemenea de toate statele membre, de agențiile de securitate cibernetică. Dezinformarea activată de inteligența artificială, manipularea informațiilor este o mare amenințare atunci când vine vorba de, alegeri. Una dintre marile probleme este manipularea informațiilor, și campaniile de dezinformare pe care le-am văzut în Europa în legătură cu agresiunea rusă, pentru a încerca să prezinte și să influențeze alegătorii europeni într-o anumită direcție, dezinformându-i”, a precizat Juhan Lepassaar, director Agenţia Europeană pentru Securitate Cibernetică.

O altă temă care a ţinut pe jar Europa a fost cea legată de migrație și azil. Încă se lucrează la o nouă politică de migrație care să fie echitabilă și eficientă. Aceasta va trebui să includă şi promovarea integrării sociale și economice a migranților și refugiaților în societățile europene.

Nu în ultimul rând, vorbim despre consolidarea rolului Uniunii pe scena internațională prin diplomație activă și parteneriate strategice. Iar intern, vor trebui întărite politicile de securitate și apărare comună pentru a răspunde amenințărilor globale și regionale.

Aceste teme majore vor defini agenda politică a Uniunii Europene în următorii ani. Ele reflectă provocările și oportunitățile actuale și viitoare, iar abordarea lor eficientă va necesita cooperare și angajament din partea tuturor statelor membre și a instituțiilor. Noua configurație politică a Parlamentului European va influența prioritățile și politicile adoptate pentru a răspunde acestor teme.