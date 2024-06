Care este rolul europarlamentarilor: Atribuții și responsabilități față de cetățenii europeni

Aleșii europeni au atribuții prin care contribuie la îmbunătățirea vieții cetățenilor UE

Sursa foto: Facebook/European Parliament

Europarlamentarii joacă un rol crucial în viața cetățenilor europeni, având mai multe atribuții și responsabilități care contribuie la îmbunătățirea vieții acestora. Iată câteva dintre modalitățile prin care europarlamentarii pot influența pozitiv viața cetățenilor.

În primul rând, participă la procesul de legiferare al Uniunii Europene, adoptând directive, regulamente și decizii care afectează diverse domenii, de la mediu și sănătate la drepturile consumatorilor și siguranța alimentară. Pot propune amendamente și revizuiri ale legilor existente pentru a le face mai eficiente și mai adaptate nevoilor cetățenilor.

Apoi, europarlamentarii au un cuvânt de spus în adoptarea bugetului anual al Uniunii Europene, asigurându-se că fondurile sunt alocate în mod eficient pentru proiecte și programe care beneficiază cetățenii. Ulterior monitorizează modul în care sunt cheltuite fondurile europene pentru a preveni frauda și pentru a asigura transparența și responsabilitatea.

Europarlamentarii lucrează pentru a proteja și promova drepturile fundamentale ale cetățenilor, inclusiv libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil și protecția datelor personale. Promovează egalitatea de șanse și luptă împotriva oricărei forme de discriminare, fie ea pe bază de sex, rasă, religie sau orientare sexuală.

În plus, Parlamentul European are rolul de a supraveghea activitatea Comisiei Europene și a altor instituții europene, asigurându-se că acestea acționează în interesul cetățenilor. Are puterea de a aproba sau respinge comisarii europeni propuși, asigurându-se că aceștia sunt calificați și adecvați pentru rolurile lor.

Tot europarlamentarii contribuie la stabilirea politicii externe a UE, promovând pacea, securitatea și cooperarea internațională. La nivel intern, lucrează pentru a asigura siguranța cetățenilor europeni prin politici de securitate și apărare.

În ceea ce priveşte relaţia cu cetăţenii, ei sunt responsabili pentru menținerea unui dialog activ, ascultându-le preocupările și reprezentându-le interesele la nivel european. De altfel, de multe ori au sprijinit inițiativele cetățenești care au permis cetățenilor să influențeze direct politica europeană.