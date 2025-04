O parte dintre angajații Senatului vor să demisioneze, pentru că... sunt obligați să vină la serviciu

Angajații Senatului au organizat mai multe proteste, supărați că fostul șef al instituției, Ilie Bolojan, a cerut disponibilizări. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

Sistemul de monitorizare a prezenţei la muncă a angajaţilor Senatului are efecte "foarte benefice", a declarat, luni, preşedintele interimar al forului legislativ, Mircea Abrudean, care a menţionat că se constată o prezenţă mai bună la serviciu.



"Cred că astăzi o să primesc un raport din partea Secretariatului General cu privire la efectele până în prezent, a fost o perioadă de adaptare. Din ceea ce ştiu, are efecte foarte benefice şi cred că vom vedea rezultatele în curând. (...) Oamenii sunt prezenţi la serviciu, oameni care poate înainte nu erau, alţii îşi doresc să plece din Senat, pentru că, probabil, nu le convine acest mod de a li se contoriza prezenţa. Până la urmă, scopul acestui sistem a fost acela de a-i respecta pe cei care îşi fac treaba cu adevărat şi cei care nu doresc să mai facă parte din Senat să plece", a precizat Abrudean, citat de Agerpres.



El a informat că vor fi organizate concursuri în perioada 9 - 11 aprilie.



Biroul permanent al Senatului a aprobat un memorandum intern referitor la implementarea unui sistem de acces electronic şi pontaj pentru angajaţii Senatului.



Potrivit documentului, la fiecare punct de control se vor instala câte două sisteme de acces cu card: unul pentru intrare şi unul pentru ieşire.



'Timpul de răspuns la citirea unui card şi înregistrarea în sistem a evenimentului de acces este mai mic de 0,5 secunde. Sistemele vor fi prevăzute cu baterie de backup. (...) Unitatea fiecărui punct de control poate ţine minte 5.000 de utilizatori unici şi până la 20.000 de evenimente în modul autonom, adică în lipsa comunicaţiei cu serverul. Fiecare sistem va afişa către personalul SPP, pe un ecran, datele celui ce se autentifică, inclusiv dacă are acces sau nu în ziua, ora respectivă prin acea poartă de acces. La intrare, în cazul în care nu corespund datele afişate, imaginea celui ce încearcă să se autentifice cu persoana respectivă, personalul SPP va confisca cartela şi va interzice accesul respectivei persoane", se arată în documentul aprobat.



Preşedintele interimar al Senatului anunţa, luna trecută, că se vor organiza concursuri ''corecte'', astfel încât profesioniştii să continue să muncească în forul legislativ.



"În perioada următoare vor fi organizate concursuri corecte, iar mesajul este unul clar: profesioniştii din Senat, nu puţini la număr, vor continua să muncească aici. Reforma este un act de responsabilitate faţă de cheltuirea banului public şi de respect pentru cetăţeni. Reducem numărul de posturi aflate în plată de la 796 la 618, aşa cum ne-am angajat că vom face, cu obiectivul clar de a optimiza structura pentru a asigura un Senat mai eficient şi adaptat realităţilor actuale'', scria Abrudean, pe Facebook